Zodiac chinezesc martie 2018. Cine are noroc în dragoste, cine are noroc la bani

Afla aici ce zodie esti in zodiacul chinezesc.

Zodiac chinezesc februarie 2018 Sobolan

E timpul sa iti limpezesti situatia in relatiile personala. Te poti baza pe creativitate pentru a pune lucrurile la punct. Sobolanii singuri pot avea parte de magie in aceasta luna. Trebuie doar sa-si faca putin curaj, fara sa riste, insa, inutil. Din punct de vedere profesional, nu te baza prea mult pe multitasking. Fa lucrurile unul cate unul, ca sa nu te supraaglomerezi.

Zodiac chinezesc februarie 2018 Bivol

Fa loc neasteptatului in viata ta. Lucrurile se intampla fie ca vrem sau nu, primeste cu bucurie tot ce vine. Fii sociabil, analizeaza oportunitatile. Orice este posibil. In plan profesional, cuvantul cheie este "control". Totusi, nu trebuie sa devii maniac. Pana la urma, nici nu le poti controla si stapani pe toate. Fa-ti planuri, cere si ti se va da. Daca nu stii ce vrei, va fi foarte greu sa obtii ceva.

Zodiac chinezesc februarie 2018 Tigru

Emani energie pozitiva care atrage ca un magnet lume in jurul tau. Daca esti singur, cu atat mai bine, pentru ca nu este exclus sa-ti gasesti jumatatea in randul "admiratorilor". S-ar putea chiar ca o relatie de prietenie sa se transforme intr-o relatie amoroasa. Exprima-ti sentimentele cu sinceritate. In plan professional este de un augur o atitudine usor agresiva, dar creativa. Pune piciorul in prag si sustine-ti cu tarie parerile. Poti avea castig de cauza daca esti stapan pe tine.

Zodiac chinezesc februarie 2018 Iepure

Relatiile, indiferent de natura lor, intra intr-o atmosfera stresanta. Vibratiile negative din sfera profesionala se rasfrang si asupra vietii personale. Fii atent. Nu lasa stresul sa te controleze. Evita situatiile presante. Motiveaza-te, relaxeaza-te si, in cele din urma, vei depasi aceasta situatie.

