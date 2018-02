Zodiac chinezesc săptămâna 12-18 februarie 2018. Se intră în Anul Nou Chinezesc

Zodiac chinezesc saptamana 12-18 februarie. Afla cum te influenteaza trecerea in Noul An Chinezesc, guvernat de Cainele de Pamant, care incepe din 16 februarie. 2018 este un an in care vom fi usor indepartati de puterea banului si vom deveni mai reflexivi. Un moment foarte bun pentru a ne restabili sensul valorii, a ne cizela virtutile si a porni o cruciada reala impotriva tiraniei si a opresiunii. In ciuda perspectivelor sumbre ale Cainelui de Pamant, el va aduce stabilitate pentru ca oamenii nu indraznesc, de regula, sa provoace autoritatile, atunci cand ei observa cata truda se depune pentru pastrarea pacii.