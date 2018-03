Zodiac chinezesc săptămâna 12-18 martie 2018. Cum îţi merge în funcţie de zodia ta

Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta.

Anul Cainelui de Pamant aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Asteapta-te la ceva stres care necesita rabdare.

Este posibil sa lucrezi cu cineva cu care ai diferente de opinie.

Alegeri din trecut pot aduce recompense binemeritate in zona de bani sau de business.

Senzualitatea ta naturala poate lucra impotriva ta in aceasta saptamana.

Rasfata-te cu un tratament de infrumusetare sau cu ceva delicios ce iti place sa mananci.

Fa-ti timp in weekend sa te relaxezi cu cei pe care ii iubesti cel mai mult. Poate fi un weekend foarte romantic.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Poti avea o pofta neobisnuita pentru ceva ce te entuziasmeaza saptamana asta. Este timpul sa te eliberezi si sa faci lucrurile in feluri noi.

Viseaza cu ochii deschisi si scufunda-te in creatii fanteziste si asa iti vor veni si mai multe idei.

Nu te teme sa iti impartasesti ideile.

Fii atent la lookul tau si la felul in care altii te vad.

Energia puternica a weekendului poate aduce o frustrare veche mocnita la nivel de criza.

Poti realiza multe daca accepti ajutor.

