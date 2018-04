Zodiac chinezesc săptămâna 16-22 aprilie 2018. În ce zile ai noroc şi la ce, în funcţie de zodie!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

In timpul Anului Cainelui de Pamant, sa ai grija de cei apropiati tie, sa iti tii finantele in siguranta si sa muncesti cat de bine si mult poti, fara sa te extenuezi prea mult, desigur. Sa tii minte ca nu toate problemele care te supara sunt probleme de fapt. Este un an de consolidare si de avansat incet dar cu pasi siguri inainte. Este si un an excelent pentru cei ce se exprima in arte sau in industria comunicarii.

Ultimul an chinezesc al Cainelui de Pamant a fost 1958. In acest an, armata revolutionara a lui Fidel Castro si-a inceput asaltul de succes in Havana, Cuba. Elvis Presley si-a tuns parul si s-a inrolat in armata americana. O noua generatie de muzicieni rockeri a inceput sa se dezvolte. 1958 este anul in care s-a fondat Uniunea Europeana. Poate ca 2018 va fi inceputul sfarsitului ei. 1958 este si anul in care s-au nascut multi oameni importanti precum: Andrea Bocelli, Michael Jackson, Prince, Madonna, Alec Baldwin, Sharon Stone, Gary Oldman, Kevin Bacon, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Joan Jett, Andie Macdowell, Annette Benning. Poate 2018 va fi un an la fel de bun pentru industria artistica a lumii!

Iata cum iti va merge in saptamana 16 – 22 aprilie 2018 conform intelepciunii chinezesti in functie de zodie.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Esti foarte productiv in mijlocul circumstantelor stresante Marti. Ramai flexibil si pregatit sa rezolvi orice problema apare pana Joi. Foloseste prudenta cand vine vorba de bani atat Luni cat si Vineri. Ai grija ca poti exagera cu cantatul sau bautura Luni, fapt ce te face sa privesti cu alti ochi sexul opus. Vineri este usor sa fii motivat de iubire sau ganduri de iubire. Esti in dispozitie sa socializezi ? Nu spune „fac cinste" daca nu iti permiti.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Evita sa fii prea deschis pana Marti. Programeaza-ti intalnirile importante de care are nevoie afacerea sau locul de munca in zilele de Miercuri si Vineri. Vezi daca ai sub sau supraevaluat banii disponibili. Vineri este o zi buna pentru castig financiar. Bucura-te de momente pasionale si senzuale Marti. Stelele iti spun ca ziua de Joi nu este buna pentru romantism. Weekendul iti va fi chiar placut.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Daca vei fi prudent si atent Luni, vei avea o saptamana productiva si ce faci iti este recunoscut ci apreciat pe Marti. Ai toate raspunsurile necesare Miercuri dar foloseste ce stii decat sa introduci acum elemente noi. Trebuie sa iti temperezi nevoia sa fii prea social Luini altfel nu te vei simti prea bine Marti sau Miercuri, cand o relatie semnificativa va iesi in calea ta. Vineri termina mai repede lucrul.

