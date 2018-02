Zodiac chinezesc săptămâna 26 februarie - 4 martie 2018. Anul Nou Chinezesc! Află cum este influenţată zodia ta

Anul Cainelui de Pamant aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui.

Zodiac chinezesc saptamana 26 februarie – 4 martie 2018. Sobolan

Luni este o zi ideala pentru orice sarcina ce necesita perseverenta si atentie pe detalii. Nu subestima ce inseamna sa simti emotii intense Marti. Poate fi o faza trecatoare. Asteapta-te ca lucrurile sa se imbunatateasca repede. Optimismul contribuie la eficienta si toata lumea beneficiaza. Energia pozitiva continua Vineri. Timpul petrecut cu prietenii sau cu un nou interes amoros va fi foarte placut si reconfortant. Sambata apare destul de multa munca si schimbari majore. Relaxeaza-te si fa orice te rasfata Duminica.

Zodiac chinezesc saptamana 26 februarie – 4 martie 2018. Bivol

Asteapta-te sa fii in colimatorul emotiilor intense. Daca vinovatia, gelozia sau o dorinta de a-i controla pe altii incep sa domine evenimentele acestei saptamani, vorbeste cu cineva in care ai incredere. Seteaza bariere clare emotional. A venit vremea sa ceri ce ai nevoie. Vineri este excelenta pentru a face planuri specifice si practice. In acest weekend vei putea incepe un proces de vindecare pentru o durere pe care ai tinut-o de prea mult timp.

Zodiac chinezesc saptamana 26 februarie – 4 martie 2018. Tigru

Luni vei primi recompense daca te concentrezi sa termini ce ai inceput. Ai rabdare. Poate fi necesar sa revizuiesti anumite planuri si proiecte. Mijlocul saptamanii este excelent pentru orice activitate de grup. Asteapta-te ca oamenii sa fie mai fericiti si mai cooperanti. Orice are legatura cu calatoria, medicica sau legislatia sunt favorizate Vineri. Aspecte legate de putere si control pot tensiona atmosfera Sambata. O atitudine de genul "traieste si lasa viata" este cea mai buna. Permite altora sa isi exprime iubirea fata de tine in weekend.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.