Zodiac chinezesc săptămâna 9-15 aprilie 2018. O zodie frustrată, alta zodie foarte aglomerată!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut.

In timpul Anului Cainelui de Pamant, sa ai grija de cei apropiati tie, sa iti tii finantele in siguranta si sa muncesti cat de bine si mult poti, fara sa te extenuezi prea mult, desigur. Sa tii minte ca nu toate problemele care te supara sunt probleme de fapt. Este un an de consolidare si de avansat incet dar cu pasi siguri inainte. Este si un an excelent pentru cei ce se exprima in arte sau in industria comunicarii.

Ultimul an chinezesc al Cainelui de Pamant a fost 1958. In acest an, armata revolutionara a lui Fidel Castro si-a inceput asaltul de succes in Havana, Cuba. Elvis Presley si-a tuns parul si s-a inrolat in armata americana. O noua generatie de muzicieni rockeri a inceput sa se dezvolte. 1958 este anul in care s-a fondat Uniunea Europeana. Poate ca 2018 va fi inceputul sfarsitului ei. 1958 este si anul in care s-au nascut multi oameni importanti precum : Andrea Bocelli, Michael Jackson, Prince, Madonna, Alec Baldwin, Sharon Stone, Gary Oldman, Kevin Bacon, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Joan Jett, Andie Macdowell, Annette Benning. Poate 2018 va fi un an la fel de bun pentru industria artistica a lumii !

Iata cum iti va merge in saptamana 9 – 15 aprilie 2018 conform intelepciunii chinezesti in functie de zodie.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Situatiile dificile pot insemna decizii dificile necesare a fi luate. Cu toate astea nu te panica, pentru ca saptamana este mai mult despre a seta relatiile corecte cu alte persoane decat schimbari mari de viata. Fii sincer dar cu tact. Pe la mijlocul saptamanii sunt sanse sa te apropii de cineva special si daca esti singur este o oportunitate sa intalnesti pe cineva nou. Lasa weekendul sa iti aduca magia sa.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Poate crezi ca saptamana aceasta este despre a face sau termina lucrurile dar va trebui sa amani sau intarzii proiecte si sarcini ca sa fii acolo pentru cineva apropiat. Cuvintele tale si bunatatea ta sunt necesare. Fa tot ce poti dar nu te stresa. Nu poti fi in acelasi timp peste tot sau sa faci totul deodata.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Gandeste-te mai bine la nevoile altora inainte de a te comite la planuri ferme ale acestei saptamani. Uneori este nevoie sa pui mai presus de tine si oamenii din viata ta. Dupa mijlocul saptamanii, ritmul duce mai mult spre activitati linistite sau romantice. Ce este mai important, interesul tau sau sa dezvolti o relatie care poate avea potential ? Intalneste-te cu prietenii si organizeaza o reuniune speciala in week-end.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO