Zodiac chinezesc săptămânal 14-20 mai 2018. Mesaj nou din înţelepciunea chinezească, în funcţie de zodie!

Sa tii minte ca nu toate problemele care te supara sunt probleme de fapt. Este un an de consolidare si de avansat incet dar cu pasi siguri inainte. Este si un an excelent pentru cei ce se exprima in arte sau in industria comunicarii.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Ultimul an chinezesc al Cainelui de Pamant a fost 1958. In acest an, armata revolutionara a lui Fidel Castro si-a inceput asaltul de succes in Havana, Cuba. Elvis Presley si-a tuns parul si s-a inrolat in armata americana. O noua generatie de muzicieni rockeri a inceput sa se dezvolte. 1958 este anul in care s-a fondat Uniunea Europeana. Poate ca 2018 va fi inceputul sfarsitului ei. 1958 este si anul in care s-au nascut multi oameni importanti precum: Andrea Bocelli, Michael Jackson, Prince, Madonna, Alec Baldwin, Sharon Stone, Gary Oldman, Kevin Bacon, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Joan Jett, Andie Macdowell, Annette Benning. Poate 2018 va fi un an la fel de bun pentru industria artistica a lumii!

Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pentru saptamana 14 – 20 mai 2018, conform intelepciunii chinezesti.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Uneori, cel mai bun mod de a merge inainte este sa ai rabdare si sa astepti pentru cea mai potrivita oportunitate decat sa incerci sa fortezi o usa sa se deschida. Orice este in mintea ta, modul cel mai bun sa procedezi va aparea in urmatoarele saptamani. Dupa mijlocul saptamanii, vei avea mai multa energie. Daca esti creativ vei fi inspirat cu idei noi, daca cauti iubirea vei gasi forma de a actiona cel mai potrivit.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Oricare ar fi ingrijorarile tale curente, doar continua sa mergi inainte. Pot aparea intarzieri, amanari la munca sau anumite conflicte date de bisericute. Ar fi cel mai bine sa te te implici activ in asemenea confruntari. Lasa-le sa se dizolve de la sine, natural. Toata saptamana vor fi sarcini si frecusuri de familie de gestionat si ca de obicei, tu esti cel care trebuie sa aiba initiativa. Oricum, weekendul va fi luminos si mai mult orientat social.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Nu poti lupta impotriva deciziilor altor oameni. Accepta-le si adapteaza-te corespunzator. Ceea ce pare o inconvenienta sau o problema acum, se va dovedi o binecuvantare deghizata. Toata saptamana vei fi ocupat acasa si la munca. Ai multe de sortat si rezolvat, deci cu cat actionezi mai repede cu atat mai bine. Mai lucreaza si in weekend dar intr-un ritm mai relaxat.

