Zodiac chinezesc săptămânal 23-29 aprilie 2018. Cel mai important mesaj pentru tine în funcţie de zodie!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

In timpul Anului Cainelui de Pamant, sa ai grija de cei apropiati tie, sa iti tii finantele in siguranta si sa muncesti cat de bine si mult poti, fara sa te extenuezi prea mult, desigur. Sa tii minte ca nu toate problemele care te supara sunt probleme de fapt. Este un an de consolidare si de avansat incet dar cu pasi siguri inainte. Este si un an excelent pentru cei ce se exprima in arte sau in industria comunicarii.

Ultimul an chinezesc al Cainelui de Pamant a fost 1958. In acest an, armata revolutionara a lui Fidel Castro si-a inceput asaltul de succes in Havana, Cuba. Elvis Presley si-a tuns parul si s-a inrolat in armata americana. O noua generatie de muzicieni rockeri a inceput sa se dezvolte. 1958 este anul in care s-a fondat Uniunea Europeana. Poate ca 2018 va fi inceputul sfarsitului ei. 1958 este si anul in care s-au nascut multi oameni importanti precum: Andrea Bocelli, Michael Jackson, Prince, Madonna, Alec Baldwin, Sharon Stone, Gary Oldman, Kevin Bacon, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Joan Jett, Andie Macdowell, Annette Benning. Poate 2018 va fi un an la fel de bun pentru industria artistica a lumii!

Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pe care sa il retii pentru saptamana 23 – 29 aprilie 2018, conform intelepciunii chinezesti.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Pentru cei din Sobolan, aceasta saptamana nu va fi exact cum au planuit-o asa ca este nevoie sa ramana adaptabili, flexibili si sa faca maximum din tot ce exista acum. Partea buna a saptamanii este ca le aduce distractie, ras si sansele de a deveni mai apropiati de anumiti oameni speciali. In a doua parte a saptamanii, Sobolanii trebuie sa se concentreze mai mult pe munca sau studiu si sa nu se teama sa ceara ajutor daca au nevoie de el.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pentru cei din Bivol, acum este un timp in care trebuie sa faca pasi inainte. Unii tauri vor avansa in relatii de iubire iar pentru altii este vorba de o evolutie in cariera sau poate in gasirea unui nou job. Indiferent care sunt ambitiile Bivolilor, ar fi pacat sa rateze o asemenea energie pozitiva care circula acum pentru ei. De ce sa nu organizati ceva special in weekend?

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Pentru cei din Tigru, energiile ii indeamna sa se organizeze bine in aceasta saptamana. Este nevoie sa fie in varful performantei lor ca sa poata face fata tuturor solicitarilor acestei perioade. Macar un membru al familiei mai poate astepta. Va fi tot acolo si dupa ce Tigrii si-au terminat toate prioritatile coplesitoare. In preajma mijlocului saptamanii, Tigrii trebuie sa comunice deschis daca vor sa consolideze o legatura de iubire sau ca o relatie speciala de prietenie sa ramana stabila. Relaxarea in weekend este necesara.

