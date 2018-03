Zodiac chinezesc săptămânal 5-11 martie 2018. Află cum este influenţată zodia ta

Anul Cainelui de Pamant aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Zodiac chinezesc saptamanal. Sobolan

Pregateste-te pentru o schimbare neasteptata saptamana aceasta. Iti poate fi greu sa eviti sa actionezi impulsiv atunci cand emotii puternice ies la suprafata unor evenimente banale. Poate trebuie sa iei initiativa pentru a face schimbari acasa. Orice incepi Vineri iti necesita rabdare si perseverenta. Comunicarea va fi plina de satisfactie daca tii minte sa asculti la fel de mult precum vorbesti. Relaxeaza-te si bucura-te de iubire in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal. Bivol

Norocul este de partea ta in aceasta saptamana. O energie frustranta care amana sa complica lucrurile incepe sa cedeze. Este o vreme in care trebuie sa fii in stare sa amesteci munca si placerea fara probleme. Calendarul social iti poate fi plin. Incearca sa nu iti risipesti timpul si energia. Spre finalul saptamanii, te confrunti cu provocari emotionale in urma carora te simti eliberat. De cele mai multe ori, frica cea mai adanca nu se implineste. Nu iti neglija treburile casei in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal. Tigru

Conflicte emotionale cu altii pot cauza schimbari de planuri in aceasta saptamana. Amana decizii pana cand iei in calcul toate aspectele si punctele de vedere. Sentimente neexprimate pot cauza o izbucnire. Fa tot ce poti ca sa gasesti solutii care sunt castigatoare si pentru tine si pentru ceilalti. La jumatatea saptamanii, esti favorizat pentru o miscare financiara pozitiva. Fa-ti timp pentru prieteni in weekend.

