Zodiac chinezesc ZILNIC. JOI 8 FEBRUARIE 2018. Cum îţi este ziua după energiile cosmice chinezeşti

Conform celor cinci elemente chinezesti (pamant, apa, metal, foc, lemn), acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT. Fiind dominat de semn de Pamant, culoarea norocoasa a acestui an 2018 este Galben.

Iata cum iti este ziua de Joi 8 februarie 2018 in functie fluxul norocului si de energiile cosmice din zodiacul chinezesc, precum si recomandari de a folosi aceste energii in rezultate benefice pentru tine.

Zodiac chinezesc ZILNIC. Sobolan

Energia cosmica iti aduce optimism si multa incredere. Asta iti incurajeaza o atitudine vesela si prietenoasa care iti poate intari sau deschide multe contacte sociale. Esti un partener minunat pentru orice dar si un bun membru de echipa. Asculta cu atentie ideile si sentimentele pe care oamenii ti le impartasesc. Copiii si animalele de companie pot fi modele minunate ca sa identifici adevaratele placeri simple ale vietii.

Zodiac chinezesc ZILNIC. Bivol

Incearca sa nu te supra-identifici cu munca ta. Tu ai o valoare a ta care nu se bazeaza doar pe ceea ce faci. Mentine preocuparile despre bani la cote mici azi. Poate esti prea idealist. O abordare mai realista si pragmatica iti este mai utila pentru a atrage binele tau. Evita sa imprumuti sau sa dai imprumut. Altfel, se poate compromite o prietenie importanta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.