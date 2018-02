Zodiac chinezesc ZILNIC, VINERI 9 februarie 2018. Cum îţi este ziua după energiile cosmice chinezeşti

Zodiac chinezesc ZILNIC. Conform astrologiei chinezesti ce guverneaza din vremuri stravechi, anul 2018 este anul Wu Xu al Cainelui, ce incepe pe 16 februarie 2018 si se va incheia pe 4 februarie 2019. Conform celor cinci elemente chinezesti (pamant, apa, metal, foc, lemn), acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT. Fiind dominat de semn de Pamant, culoarea norocoasa a acestui an 2018 este Galben.