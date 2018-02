Zodiac spiritual al zilei de vineri, 16 februarie 2018. Ce ENERGIE îţi influenţează ziua în funcţie de zodie

Afla ce energie iti influenteaza ziua in functie de configuratia astrala a momentului si de zodia ta, afla ce sa faci cu ea ca sa iti fie in avantaj!

Iata horoscopul pentru VINERI 16 februarie 2018 realizat de astrologul cu peste 21 ani de experienta, Daniel Doud.

Zodiac spiritual zilnic. Contextul general al zilei

Pentru toti oamenii indiferent de zodie, harta astrala a zilei pune atentie mare spre RELATII. Contextul astral ne da mesajul sa fim atenti la orice tip de relatie, nu doar sentimentala, ci chiar si cu cineva necunoscut de pe strada, cu ORICINE intri in contact azi.

Ti s-a intamplat sa ai o situatie complicata in viata in care sa fii singur si sa ai disperata nevoie de ajutor? De exemplu, sa ti se strice masina undeva departe de oameni si miraculos sa apara cineva total necunoscut, ca din senin, in calea ta si sa te ajute, apoi sa plece si sa te intrebi care erau sansele ca anume atunci sa vina anume acea persoana la tine?

Acestea sunt situatiile care iti schimba total viziunea despre viata, daca esti atent la semne sau mesaje. Poti crede ca a fost o simpla coincidenta. Dar nu a fost.

Exact despre acest tip de energie astrala este aceasta zi. Acum poti fi si tu o aparitie in viata cuiva pentru a da o mana de ajutor miraculoasa si a face o mare diferenta. Uneori suntem pusi de Univers in situatii dificile doar ca sa putem da altora oportunitatea de a se ridica deasupra limitarilor lor si sa ajute pe cineva care are mare nevoie de acel ajutor.

Este asa de simplu sa ne lasam fiecare prinsi in propria lume si sa nu ne gandim prin ce or trece altii acum...

Aceasta energie astrala este aici ca sa trecem dincolo de aceasta limitare ; nu traim doar pentru noi, ci si pentru altii. Cine stie, poate ca multi dintre oameni chiar sunt ingeri carora inca nu le-au crescut aripile. Ceva de gandit...

Zodiac spiritual zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia astrala pentru Berbec este excelenta pentru relatiile curente sau pentru startul unora noi. Te poti conecta cu oricine la aproape orice nivel. Si daca nu este destul, astrele iti incarca mintea cu o energie care te face sa "iti pice fisa", sa poti uni punctele si sa vezi imaginea de ansamblu dintr-o situatie. Cu acest tip de energie la bord, magia se poate intampla oricand. Fii deschis la schimbari!

Zodiac spiritual zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energia astrala pentru Taur are o intensitate ce te poate face foarte critic la adresa altora. Alege sa iti sustii punctul de vedere cu ceva mai multa rabdare, in special daca lucrurile nu ies asa cum le-ai planificat sau te-ai asteptat. In aceste situatii tind sa apara problemele. Nu scoate in evidenta vina altora sau a ta, ci vezi ce trebuie indreptat si rezolvat imediat. Acum este vorba de corectiile ce pot fi facute din mers si care te vor scapa de dureri ulterioare. Lucrurile se misca foarte repede pentru tine.

Zodiac spiritual zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Energia astrala pentru Gemeni iti sustine forta de a munci orice dar totodata sugereaza ideea de echilibru : ca sa muncesti eficient, trebuie sa iti iei zilnic timp sa te decuplezi de la munca si sa te si distrezi. Cel mai mare mesaj pentru tine acum este sa fii in stare sa iti amintesti de ce faci ceea ce faci, toate acele lucruri care inseamna mult pentru tine. Orice faci acum trebuie facut cu maxim de excelenta.

