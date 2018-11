Zodiacul chinezesc pentru luna decembrie 2018

Facand o comparatie cu cel clasic, zodiacul chinezesc merge pe principiul ca felul in care se manifesta si actioneaza o persoana, precum si caracteristicile sale definitorii sunt influentate in mare parte de luna, ziua si ora nasterii. Asa ca, acestea fiind spuse, este foarte usor sa descoperiti carui animal apartine zodia dumneavoastra, pentru a afla ce va rezerva astrele in aceasta luna.

Sobolan

Sunteti perfectionist din fire, dar parca in aceasta perioada va intindeti la extrem aceasta "calitate". La birou sau acasa asteptati cele mai bune rezultate si nu va prea intereseaza pe cine faceti sa sufere, atata timp cat dumneavoastra sunteti bine. Menajati-va partenerul, in schimb.

Bivol

In aceasta perioada nu va mai ascultati latura sensibila si calma si doriti sa iesiti din aria dumneavoastra de confort. Veti cauta anturaj pentru fiecare weekend si va veti bucura de tot ce va ofera viata. Cu greu veti reusi sa spuneti "nu"; doar in cazul in care veti fi mult prea obosit.

Tigru

Sunteti o fire curajoasa si puternica si nu va doboara nici un esec, cu toate ca acum, pe plan sentimental se intampla unele lucru ce va zdruncina cu adevarat. Reusiti, spre sfarsitul lunii sa va concentrati si sa va reluati activitatile de rutina.

Iepure

Aveti multe calitati, iar unele dintre ele ies la iveala mai mult, in aceasta perioada si anume rezervarea si calmul. Reusiti sa nu va implicati in unele situatii la serviciu si se dovedeste a fi cea mai buna metoda. Spre sfarsitul lunii reusiti sa plecati intr-o vacanta romantica cu partenerul de viata.

Dragon

Va simtiti bine si acest lucru se vede atat la serviciu cat si acasa. Este posibil ca in aceasta luna sa aveti parte de mai multe vizite si acest lucru sa va incarce pozitiv si sa va relaxeze. De asemeni, este posibil sa faceti urmatorul pas in ceea ce priveste viata de cuplu.

Sarpe

Va surade norocul in aceasta luna cand vine vorba de succes material. Va merg bine toate afacerile si toate parteneriatele din ultimul timp se dovedesc a fi cu noroc. Partenerul va este alaturi si va sprijina, asa ca cel mai bine ar fi sa sarbatoriti, in prima jumatate a lunii.

Cal

Este mai mult decat probabil sa intalniti o persoana de sex opus ce sa va dea toate planurile peste cap. O cunostinta mai veche sau pur si simplu, una noua, va va aduce in punctul in care veti fi nevoit sa va reganditi prioritatile. Nu va implicati, insa, deodata cu totul.

Oaie

Veti fi pus in fata unor situatii a caror rezolvare o puteti gasi doar cu ajutorul, calmului si diplomatiei de care dati dovada. Reusiti cu brio sa faceti fata si nu numai atat, sa iesiti si in castig. Partenerul de viata va va pregati o surpriza romantica, asteptata de mult timp.

Maimuta

Detineti o vointa puternica insa, va enervati foarte repede cand lucrurile nu se indreapta spre avantajul dumneavoastra. Cel mai bine ar fi sa va pastrati calmul deoarece lucrurile se vor rezolva de la sine si sa va focusati atentia catre alte planuri.

Cocos

Sunteti o fire inteligenta si sunteti capabil sa iesiti dintr-o situatie in care veti fi pus cu fata la zid, in prima parte a lunii. Reusiti sa va reveniti si sa va reganditi pozitia in care va aflati. In mod clar, va veti micsora cercul de prieteni deoarece unii sunt cei ce v-au adus in aceasta situatie instabila.

Caine

Sunteti un lider innascut insa, in aceasta perioada parca exagerati cu ordinele, chiar daca nu sunteti intr-o pozitie de control sau de conducere. Colegii de munca va pot privi cu dispret asa ca aveti grija cu cine veti munci de acum incolo, deoarece va pot sabota proiectele. Grija si la sanatate!

Porc

Va implicati trup si suflet in toate activitatile pe care le incepeti in aceasta perioada si reusiti sa aveti si succes de pe urma acestora. Veti fi laudat de unele persoane de la care nu v-ati fi asteptat sa mai auziti vesti iar altele vor dori sa revina in viata dumneavoastra.