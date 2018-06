Zodii care suferă cumplit în luna iunie. Totul le iese pe dos

Taur

Conform astrologilor, inceputul verii se anunta dificil pentru nativii Taur, pentru ca vor fi protagonistii unor situatii tensionate, atat in familie, cat si la locul de munca. Este, insa, important sa-si mentina calmul si sa-si pastreze optimismul si increderea in ei, pentru ca atunci vor trece mai repede si mai usor peste acea perioada dificila.

Balanta

Au trait momente unice in ultimele luni, insa acum, acesti nativi nu vor avea parte de clipe unice. Vor fi momente in care isi vor pune pana si identitatea sub semnul intrebarii. Si asta deoarece toti cei din jur le vor da de inteles, intr-un mod sau altul, ca nu mai sunt acele persoane din trecut, ca ceva s-a schimbat in privinta lor, si nu in sens bun. Trebuie, insa, sa gaseasca puterea de a depasi toate obstacolele si ar fi bine sa nu se mai lase influentate de persoanele din jur.

Pesti

Acesti nativi vor avea, de asemenea, un start prost in aceasta vara, intrucat se vr confrunta cu multe probleme, pe care vor reusi sa le rezolve doar daca isi vor pastra starea de spirit si se vor concentra sa scape de grijile care ii macina. Totusi, cu atitudinea potrivita, ei au toate sansele sa-si rezolve problemele si sa se bucure din plin de fiecare moment.