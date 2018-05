Zodii cu noroc la bani în vara lui 2018! Aceasta vara va fi memorabilă pentru ei

Capricorn

Este bine stiut faptul ca celor din zodia Capricorn le plac mult banii si fac orice ca sa-i obtina. Vor munci, vor fi nevoiti sa sacrifice din timpul liber, dar banii vor veni din plin. Vor pune mana pe contracte avantajoase si pot chiar sa investeasca in lucruri care nu-si pierd valoarea in timp, cum ar fi bijuteriile. Trebuie sa fie, insa, atenti la primele 3 luni din an si sa nu arunce cu banii castigati pe obiecte care nu le sunt de folos.

Gemeni

Norocul financiar vine pentru Gemeni in 2018, dar vor trebui sa astepte putin. Mai exact, daca primele 3 luni ale anului nu vor fi unele extraordinare si vor trebui pe alocuri sa mai stranga cureaua, din aprilie se intoarce roata. Jupiter, Marele Benefic, le vine in ajutor si vor capata sumele de bani dorite. Cei care le vor datora bani se vor achita in sfarsit de obligatiile lor, iar la munca vor fi recompensati pentru efortul lor. Ultimele luni din an le aduc echilibru si bunastare.

Balanta

Nativii din zodia Balanţa vor avea un an 2018 neasteptat de productiv. Succesul vine la locul de munca si le aduce castiguri insemnate. Jupiter le ajuta pe Balanţe sa primeasca bonusuri insemnate, mai ales in lunile de vara. Cu banii castigaţi, pot pleca intr-o calatorie pe care au dorit de mult sa o faca, dar pentru care nu au avut pana acum resurse.

