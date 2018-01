Zodiile şi bolile la care sunt predispuse

Iata spre ce tipuri de boli sunteti predispus, avand in vedere perioada in care v-ati nascut.

Berbec (21 martie-20 aprilie)

Aflati sunt influenta planetei Marte ce guverneaza capul si fata, Berbecii reprezinta cele mai dinamice caractere ale zodiacului. Desi inzestrate cu o energie fizica neobisnuita, persoanele aflate sub acest semn zodiacal au o sensibiliate exagerata, sunt foarte emotive si fac dovada unui temperament bilioso-nervos. Pentru a-si consuma surplusul de energie pe care il au, dar si pentru a evita transformarea acestuia in energie nervoasa negativa, Berbecilor le este recomandata foarte multa miscare. Sub influenta lui Marte, Berbecii sunt predispusi la tulburari mentale, dureri de cap acute si la raniri accidentale. Persoanele Berbec trebuie sa fie foarte atente la oboselile care zdruncina sistemul nervos si trebuie sa se fereasca de griji inutile, invatand sa se relaxeze. Berbecilor le sunt recomandate alimentele cu un continut bogat de fosfat de potasiu.

Taur (21 aprilie-20 mai)

Aflat sub semnnul planetei Venus, Taurul este zodia ce se afla sub semnul unei mari dragoste de viata. Pentru ca se hraneste din micile placeri ale vietii, Taurul este predispus de cele mai multe ori la boli de stomac. In acest sens, Taurul trebuie sa inlature cu foarte mare atentie excesele alimentare. Zodia Taurului stapaneste gatul si rinichii, de aceea amigdalita si laringita sunt boli frecvent intalnite in cazul taurului.

Taurul dispune de un temperament limfatico-nervos, lent si cu toate acestea este bine sa-si supravegheze tensiunea arteriala. Pe masura ce inainteaza in varsta se mareste riscul aparitiei unor tulburari de circulatie arteriala. Ii este recomandata o alimentatie bogata in sulfat de sodiu. Taurul este inzestrat cu o constitutie puternica, insa preaplinul vitalitatii sale il expune la o moarte neasteptata.

Gemeni (21 mai- 22 iunie)

Zodia Gemeni guverneaza membrele superioare, toracele, coloana vertebrala si partea sistemului nervos care le insoteste. Gemenii au o constitutie mai fragila si obosesc destul de repede. Cu toate acestea, acest nativ poate avea o viata destul de lunga gratie vitalitatii sale nervoase. Printre afectiunile la care sunt predispuse persoanele din aceasta zodie se numara tuberculoza, bolile oculare si pulmonare, tulburari hepatice. Unii reprezentanti ai acestei zodii au un temperament bilioso-sanguin, iar altii bilioso-nervos, fiind predispuse de aceea la depresie si la debilitate generala. Produsele alimentare pe care le consuma trebuie sa aiba un continut ridicat de clorura de potasiu.

