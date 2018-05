Zona ZOSTER: Ghid COMPLET despre simptome, cauze, complicaţii şi tratament

Adultii cu un sistem imunitar scazut prezinta cel mai ridicat grad de risc pentru a face zona zoster.

Zona zoster – Simptome

Cele mai cunoscute simptome la aparitia zonei zoster sunt:

– Dureri intepatoare

– Mancarimi, arsuri, senzatie de intepatura inainte cu cateva zile de aparitia iritatiei

– Dureri de cap

– Febra si frisoane

– Greturi

– Dureri in tot corpul

– Inflamarea ganglionilor limfatici

– Aparitia unei iritatii rosiatice cu blistere umplute cu lichid (asemanatoare cu cele de la varicela), in special pe tors sau pe fata.

Pot dura cateva zile sau chair cateva saptamani de simptome pana la aparitia iritatiei cu blistere. Apoi acestea se sparg, apare o mica raca are usor-usor se usuca, formeaza o crusta si se vindeca. Pot trece doua pana la patru saptamani pana la vindecarea totala a ranilor, insa sunt si cazuri in care dureaza si mai mult.

Zona zoster poate aparea oriunde pe corp, dar cele mai comune zone sunt fata (ochi, urechi, gura) si torso. O alte zone foarte des afectate sunt talia si cutia toracica.

Iritatia se formeaza ca o banda sau o fasie cu model pe partea dreapta sau pe partea stanga a corpului. Mai pot aparea zone zoster dislocate in diverse parti ale corpului, insa doar la persoanele cu un sistem imunitar compromis.

Zona zoster – Cauze

Zona zoster este cauzata de virusul varicella zoster, el care activeaza varsatul de vant (varicela). Nu pot face zona zoster decat persoanele care, la un moment dat in viata, au avut varsat de vant.

Foarte rar, mai pot dezvolta zona zoster persoanele care s-au vaccinat impotriva bolii.

Expunerea initiala la virus se face in copilarie sau adolescenta, iar dupa episodul varicela, virusul ramane inactiv in organism, in sistemul nervos, intr-un nerv localizat in coloana vertebrala. La anumiti oameni, insa, virusul se reactiveaza si declanseaza zona zoster. Oamenii de stiinta n-au descoperit inca ce anume duce la reactivarea virusului.

