10 jocuri sexy pe care să le încerci în pat

Si daca nu aveti de gand sub nici o forma sa iesiti din casa, iata de ce este nevoie ca sa va distrati si sa va simtiti bine impreuna.

Jocuri sexy de incercat cu partenerul

Dragostea si pasiunea nu sunt mereu suficiente ca sa tina relatia vie. Trebuie sa va jucati unul cu altul, astfel incat sa nu va plictisiti niciodata. Iata 10 variante de astfel de jocuri, recomandate de lovepanky.com menite sa condimenteze relatia voastra si sa alunge plictisul.

1. Faceti schimb de haine

Mergeti in fata sifonierului si imbracati-va in totalitate cu hainele celuilalt. Inclusiv lenjeria! O sa vedeti ca de fiecare data o sa fie si mai haios jocul si o sa-l gustati din ce in ce mai mult.

2. Chat erotic

Stati fiecare in fata propriului laptop cu camera web eventual, si incepeti o conversatie ca si cum n-ati fi in aceeasi casa. Nu e nevoie sa ajungeti sa faceti sex in fata camerei, dar va puteti preface ca va jucati, ca si cum sunteti la mare distanta unul de altul.

3. Medic si asistenta

Este unul dintre cele mai haioase jocuri pe care le puteti juca, in incercarea de a va convinge unul pe altul sa ajungeti sa faceti sex.

4. Seria de 20 de intrebari sexy

Bagati-va amandoi in pat, complet goi, sub patura. Si puneti-va pe rand cate o intrebare sexy, apoi stabiliti rasplata raspunsului: ori un sarut, ori o atignere, sau chiar mai mult decat atat. Va veti surprinde unul pe altul cu tot felul de raspunsuri condimentate care vor iesi la iveala.

