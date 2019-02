12 pozitii amoroase aproape imposibile

Iata un top 12 al celor mai incomode si imposibile pozitii sexuale:

1. Clestele

Partenerul sta in picioare, iar tu te sprijini intr-o singura mana pe podea, el iti ridica picioarele si te trage dintr-o parte cu fundul spre el. In cazul in care nu cumva te antrenezi sa dansezi in show-urile Madonnei, ia-ti gandul de la o asemenea pozitie! E imposibil sa iti sustii greutatea propriului corp intr-o singura mana pe toata perioada contactului sexual, si uite asa dispare orice urma de placere.

2. Pozitia hidrantului

Cu capul in jos, te sprijini in ambele maini, cu picioarele desfacute si indoite, iar partenerul te penetreaza astfel din picioare. Daca ai exersat pozitia in cauza si stai cu usurinta asa, inseamna ca exista posibilitatea sa obtii si orgasmul. Altfel... e greu sa si respiri stand asa.

3. Roata de bicileta

Partenerul sta in cap, cu picioarele in sus, intr-un perfect echilibru, fara sa se sprijine pe vreun alt membru, iar tu, practic, te cateri pe el... Mai bine priviti fotografia, fiindca e imposibil si de explicat, dar de incercat... Iar de placere... nici nu poate fi vorba, decat poate doar la circ!

