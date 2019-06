12 secrete despre amor pe care orice femeie şi-ar dori ca tu să le ştii

1. Concentrare pe moment!

Oare care este cea mai buna metoda de a trezi toate simturile unei femei? Pasiunea – au raspuns 42% dintre ele. Si ca sa trezesti pasiunea, trebuie sa te concentrezi pe moment, nu sa fii cu mintea in alt parte. Sexul e ca o conversatie si femeia ar fi bine sa nu simta ca ai vrea sa faci conversatie la telefon, in loc sa conversezi cu ea. Pe langa cuvintele in sine, si comunciarea non verbala e la fel de importanta: contactul vizual, atingerile si mangaierile, tandretea, toate fac parte din secretul de "deblocare" a femeilor.

2. Preludiul este principalul episod

Preludiul este extrem de important, deoarece duce catre o actiune si mai importanta. Asadar, daca preludiul va fi mediocru, atunci si continuarea va fi la fel. Daca, insa, va implicati amandoi si creati o atmosfera incendiara, continuarea actului sexuala va fi pe masura. Doua din cinci femei au recunoscut ca au avut orgasm chiar in timpul preludiului. Pentru o reusita deplina, declarati-i partenerei ca v-ati dori vreo trei partide de sex fara penetrare, doar preludiu si atat. Veti avea surprize extrem de placute

3. Placerea si satisfactia sunt doua lucruri diferite

Dar vestea buna este ca le poti oferi iubitei pe amandoua. Atat femeile cat si barbatii au declarat ca sexul fara prezervativ e mult mai placut, totusi, femeile au declarat ca folosind protectie se simt mai in siguranta. Si daca se simt mai in siguranta, atunci simt si placerea si satisfactia mai bine. Cand stii ca esti in siguranta, te poti bucura de ambele mult mai mult.

4. "Usor" inseamna si altceva, dincolo de cuvantul in sine

Nu inseamna neaparat sa actionezi chiar "usor", ci sa fii mult mai atent la indiciile pe care ti le da ea. Daca la atingerea clitoridiana o femeie inspira brusc sau scoate un tipat, in loc sa geama de placere, inseamna ca n-ai nimerit-o. Nu te duce direct acolo, stimuleaz-o indirect intai si fii atent la felul in care te ghideaza pe mai departe, pas cu pas.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.