4 locuri pe care sa NU le atingi in timpul sexului. Mai ales fara acordul ei!

Iata 4 locuri pe care ar fi bine sa le eviti in timpul sexului.

1. Cervixul



Cand vei atinge cervixul in timpul actului sexual iti vei da seama ca ai gresit. Colul uterin este foarte sensibil, iar daca esti prea viguros in miscari ii vei produce partenerei durere, nu placere.

2. Capul clitorisului



Clitorisul este o zona bogata in terminatii nervoase care genereaza placere atunci cand este stimulat direct. Insa, daca-l atingi atunci cand femeia este foarte excitata, placerea se poate transforma in durere. Este ca si cand ai bea ceva foarte rece si te dor dintii. Ca sa-i generezi placere, freaca usor, in miscari circulare, invelisul clitorisului pentru a-i stimula terminatiile nervoase fara sa treci in extrema cealalta.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.