5 poziţii fierbinţi pe care să le încerci în weekend

Iata cateva pozitii clasice la care puteti face cateva „ajustari" minore.

1. Pozitia misionarului intoarsa

Femeia este deasupra si se apleca usor peste iubitul ei, iar barbatul sta intins pe spate cu picioarele stranse. „Unor femei le place sa fie deasupra, astfel incat sa se simta seducatoare", explica Debby Herbenick, specialist in educatie sexuala.

2. Imbratisarea coapselor

Atunci cand femeia sta deasupra, obtine stimularea punctului G, plus ca are mai mult control asupra ritmului si a profunzimii penetrarii (penetrarea adanca creste sansele unui orgasm vaginal). Insa in aceasta pozitie, mainile barbatului ii pot ghida soldurile iubitei astfel incat amandoi sa ajunga la orgasm.

Barbatul sta intins pe spate in timp ce femeia este peste el cu picioarele de o parte si de alta a mijlocului lui.

