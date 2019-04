6 lucruri neasteptate care le excita pe femei cu adevarat

Lista contine o groaza de situatii la care un barbat nici nu s-ar gandi, in mod normal; de exemplu, spalatul vaselor sau datul cu aspiratorul.

Pentru marea majoritate a femeilor, cele mai excitante gesturi nu au legatura cu partea romantica a vietii, asa cum multi barbati ar fi tentati sa creada, gen lumanari aprinse la cina si trei trandafiri pe masa.

Gesturi simple, precum o mana de ajutor pe care i-o poti da cand face ordine prin casa, sau cafeaua pe care o beti impreuna diminetile, inainte de a pleca spre serviciu, sunt situatii cu mult mai excitante decat orice inimioara sau trandafir.

"Cand femeia stie ca se poate baza cu adevarat pe suportul tau si ca are parte de mici gesturi menite sa-i arate ca-ti pasa de ea si de confortul ei, se creaza un soi de conexiune cu totul speciala, atat de necesara intr-o relatie solida si de lunga durata." ,afirma Sharon Gilchrest O'Neill, specialist in terapia de cuplu din New York.

Gesturile simple sunt cele care creaza o stare de bine oricarei femei. Si nu toti barbatii realizeaza cat de importanta este conexiunea emotionala, dincolo de cea fizica din dormitor.

Ajut-o la caratul bagajelor!

O marturie a unei sotii americane vine in sprijinul celor mai sus mentionate: ea povesteste cat de mult conteaza in relatia cu sotul ei faptul ca o ajuta la treburile casnice, si de cate ori poate, are grija si de cei doi copii din dotare. Insa gestul care o "excita" cel mai mult este felul in care ii sare mereu in ajutor cand vine de la cumparaturi, carand toate bagajele in casa.

Beti cafeaua impreuna diminetile!

Beverly Solomon din Texas este casatorita de 35 de ani cu sotul ei si au impreuna si o afacere de care se ocupa deopotriva. Ea povesteste: "Motivele pentru care rezistam impreuna de atatia ani sunt multe, bineinteles, dar unul dintre cele mai importante s-a dovedit a fi unul simplu: felul in care imi aduce in fiecare dimineata cafeaua la pat, sau pe terasa casei noastre.Ne place enorm sa ne bem cafeaua impreuna, mai ales pe veranda, acolo unde ne facem planuri pentru ziua respectiva sau altele pentru viitorul mai indepartat".

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.