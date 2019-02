6 reguli pentru o relatie sexuala de scurta durata

Indiferent in ce tabara te situezi, cheia este sa controlezi situatia si sa-ti asumi responsabilitatea pentru sanatatea ta. Ok, vrei sa eviti discutiile serioase, presiunea angajamentului si nefericirea despartirilor si, in acelasi timp, nu-ti este teama sa infrunti prejudecatile celorlati.



Daca te gandesti sa te implici in relatiile sexuale scurte sau te afli deja pe acest drum, iata cateva reguli cruciale pe care sa ti le amintesti:



1. Fii sincera de la inceput



Inca de la prima intalnire trebuie sa fii clara ca nu vrei sa te implici intr-o relatie serioasa sau orice forma de angajament scurt/lung. Odata ce el stie asta, depinde de el daca vrea sa mearga mai departe. In cazul in care nu-i dezvalui aceasta informatie s-ar putea sa fii acuzata ca l-ai dus de nas, mai ales daca te mai intalnesti si cu altcineva. Onestitatea este mereu cea mai buna politica.



2. Nu te lauda



Discretie, discretie si iar discretie. Aceasta este cheia relatiilor de acest fel. Partenerul tau de sex, mai ales daca este prietenul unui prieten, s-ar putea sa nu fie amuzat de faptul cercul sau de cunoscuti stie despre voi. Asta nu inseamna ca trebuie sa minti, insa este de la sine inteles ca trebuie pastrata o anumita discretie si ca trebuie sa va respectati reciproc intimitatea. Acelasi lucru este valabil si pentru el. Daca vorbeste cu prietenii comuni despre viata ta sexuala atunci este timpul sa-l lasi sa-si vada de treburile lui.



