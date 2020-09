Actorul Levent Sali a dezvăluit la "Chefi la cuţite" cea mai neagră perioadă din viaţa lui: "Am pierdut tot din cauza drogurilor"

"N-am avut curajul să vin singur și în general prietenii mă susțin când fac prostii", a dezvăluit tânărul, venit la "Chefi la cuțite".

"Am fost la un casting, am ajuns să joc în filme și seriale. Am cochetat cu muzica. Am avut probleme cu drogurile, toți banii pe care i-am produs timp de doi ani i-am dat pe droguri, jucam la ruletă, am intrat în datorii, mi-am pierdut mașina și tot. Părinții au fost alături de mine și m-au ajutat. Îi iubesc foarte mult și acum sunt alt eu", a dezvăluit concurentul, în timp ce a pregătit rețeta turcească de ciorbă.

După ce a pregătit o super rețetă de ciorbă turcească, Levent Sali și-a făcut apariția în fața chefilor! Surpriza a fost mare pentru Sorin Bontea! Cu aceasta ocazie, telespectatorii au aflat că Sorin Bontea și Levent Sali au jucat împreună în același film.

"Băi, o experiență...Mă jur, e cu totul altceva, mă jur! Ce se întâmplă acolo e foarte mișto, ce se întâmplă la filmări", a dezvăluit Sorin Bontea despre experiența trăită.

Levent Sali a dezvăluit că a ales această rețetă fiindcă este turc și fiindcă își dorește să vadă dacă se pricepe măcar puțin la gătit.

Pentru ciorba sa turcească, concurentul a primit din partea celor trei jurați de la „Chefi la cuțite" două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în următoarea etapă a competiției!