Adela Popescu, noi dezvăluiri despre relaţia cu Radu Vâlcan: "Este un om foarte dificil. O colegă l-a rugat să o conducă acasă"

"Radu este foarte dificil, dar pe cât de dificil este, pe atât de mult îmi dă mie ce am nevoie. Este un om antisocial, eu nu. El dacă stă de vorbă cu cineva, stă de vorbă fiindcă îi place persoana respectivă. Nu are nicio jenă să facă exact ce simte. La început asta m-a deranjat, apoi mi-am dat seama că el este de fapt întru totul dedicat mie și familiei noastre și că tot ce vede în viitor suntem numai noi, cei ai lui.

În rest, niciodată și în niciun context nu m-a pus în vreo situație neplăcută. Chiar îmi aduc aminte că o colegă de la Buftea l-a rugat odată să o conducă acasă și Radu a refuzat-o, pentru că așa a considerat că e mai bine ca să nu îmi creeze vreun disconfort și mie asta mi se pare admirabil, pur și simplu! Iar ciudățeniile pe care le are pălesc în comparație cu ceea ce-mi oferă.", a declarat Adela Popescu pentru Cristinastanciulescu.ro.

Adevărata relaţie dintre Adela Popescu şi Cove

Adela Popescu şi Cove sunt colegi la "Vorbeşte lumea" de aproximativ cinci ani, iar pe micul ecran, cei doi au o relaţie excelentă. Vedeta a dezvăluit cum se înţelege cu partenerul său de platou şi în realitate.

"Chiar sunt foarte norocoasă. Am avut o chimie foarte rapidă în studio cu el și asta ne-a ajutat foarte tare. Nu suntem supărăcioși, nu suntem în competiție, fiecare dintre noi a gustat din plăcerea de a fi cunoscuți, așa că reușim să ne completăm foarte bine. În plus, noi am reușit să legăm și o prietenie în afara platoului, am fost în vacanță cu familile, ieșim toți patru și glumim foarte mult. Așadar, cum ne vedeți în emisiune, suntem mereu.

Corect ar fi să spun că eu iubesc rolul de prezentatoare la „Vorbește Lumea', deoarece nu am încercat altceva. Am prezentat o serie de evenimente unde m-am simțit foarte bine, dar nu se aseamănă. Cred că marele meu atuu este că nu am emoții și pot gândi limpede, în general. În ceea ce privește bucuria de a fi prezentatoare are clar legătură cu relația foarte bună pe care o am cu Gabriel, dar și relația cu echipa. Avem o echipă foarte bine sudată, nimic în emisiune nu este lăsat la voia întâmplării, și asta ne dă siguranța să fim creativi, să glumim. (zâmbește)", a declarat Adela Popescu pentru Viva.ro.