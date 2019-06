Adevarul despre cum iti afecteaza viata filmele pentru adulti

1. Filmele pentru adulti nu creeaza dependenta

Desi sunt oameni cu probleme legate de vizionarea filmelor pentru adulti, acestea nu au legatura directa cu dependenta.

2. Filmele pentru adulti nu duc la misoginism si violenta sexuala

Potrivit unor studii date publicitatii in Canada, persoanele care urmaresc filme pentru adulti sunt sustinatori puternici ai egalitatii intre sexe. De asemenea, urmarirea filmelor pentru adulti a fost legata de scaderea ratei agresiunilor de natura sexuala.

3. Filmele pentru adulti nu conduc la comportament sexual riscant

Potrivit unui studiu realizat in Germania, comportamentul sexual riscant nu este influentat de urmarirea filmelor pentru adulti. Insa acestea pot influenta inventivitatea in dormitor. Adultii care urmaresc acest tip de filme s-au declarat mai dispusi sa incerce lucruri noi in cuplu decat cei care au spus ca nu urmaresc materiale „deochiate".

