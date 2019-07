Ajut-o să-şi îndeplinească fanteziile

Multe femei nu se pricep foarte bine sa formuleze clar ceea ce-si doresc, mai ales daca sunt in faza de inceput a relatiei – adica in primii doi ani. Femeile sunt romantice si-si inchipuie tot felul de fantezii despre care asteapta ca partenerii sa le indeplineasca, pur si simplu, asa, ca prin minune. Toate viseaza la Domnul Perfectiune, care va ghici asa, din pura intuitie, cele mai ascunse dorinte si fantezii sexuale ale lor, punandu-le in practica cu toata dragostea si maiestria.