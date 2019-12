Alexandra Stan, protagonista unor scene XXX. Cântăreaţa, filmată goală în timp ce dansa. "Am ales să fiu liberă" FOTO

Lipsită de inhibiții și sigură pe ea, Alexandra Stan s-a filmat în timp ce dansa complet goală și în timp ce-și atinge zonele intime, scrie a1.ro. Fanii ei, însă, n-au fost încântați de apariția demnă de filmele pentru adulți și au criticat-o drastic.

În imaginile făcute publice pe Instagram, pe Story, Alexandra stan poate fi văzută în timp ce dansa goală prin casă. Ba mai mult, în timpul dansului, ea își atinge sânii, gest care i-a înfierbântat, evident, pe mulți reprezentanți ai sexului puternic.

Alexandra Stan a fost implicată într-un accident rutier

Ba mai mult, în urma comentariilor acide pe care le-a primit, Alexandra Stan a reacționat și a făcut public un mesaj dur: "Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de «disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit». Oare chiar așa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că «acuzele» vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (...).

Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani, îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free (n.r.: liberă) să postez ce vreau, deal with it (n.r.: obișnuiește-te cu asta). Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy. Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independența, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, știu bine ce vreau și cine sunt. Suntem în era libertății, a sincerității. Poate că ar fi mai bine să ne susținem între noi. Noi, femeile... noi, artiștii... noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susțin libertatea de exprimare, așa că fiecare poate să scrie despre orice și ce vrea", a spus Alexandra Stan pe contul ei de Instagram, potrivit Cancan.

