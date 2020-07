Alexandru Rafila, despre gestionarea focarelor de infecţie: "Carantinarea zonală este eficientă în localităţile mici"

Specialistul Alexandru Rafila a decarat într-un interviu la DIGI24 că măsura carantinării zonale este mult mai eficientă decît cea a carantinării generale:

"Nu avem o evolutie la nivel national, sunt cazuri concentrate in cateva judete, carantina trebuie realizata incat oamenii sa inteleaga ca se refera la protectia lor, nu la limitarea unor libertatii. La focare avem o sansa sa descoperim contactii. Singura solutie este relocarea oamenilor din alte directii de sanatate publica. Paturile ATI sunt esentiale in masura in care exista personalul calificat care sa se ocupe de ele. Supravegherea epidemiologica iti da posibilitatea unei predictii, trebuie sa te gandesti din timp cum aloci resursele umane care sa pot gestioneze situatia. Medicii de familie pot la randul lor sa ajute, iti trebuie persoane care sa cunoasca comunitatea si sa te ajute sa recoltezi probe."

El a subliniat faptul că situaţia epidemiologică din marile judeţe este datorată şi industrializării puternice:

"Prahova şi Braşov sunt regiuni turistice iar Timiş, Galaţi, Argeş, Dâmboviţa sunt foarte industrializate. Inchiderea localitatilor poate fi o masura in comunitatile mici. Masura este pe termen limitat, pe 2 saptamani, trebuie sa existe un impuls motivational ca populatia sa ia parte la aceste masuri."