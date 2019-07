Ambasadorul Marii Britanii în SUA a demisionat după ce l-a criticat pe Donald Trump

Ministerul britanic de Externe a confirmat miercuri decizia lui Kim Darroch de a demisiona. Sir Kim Darroch afirmă că doreşte să pună astfel capăt unor speculaţii. Divugarea telegramelor i-a făcut ”imposibilă” activitatea, afirmă el.



Trump l-a denunţat marţi pe ”ciudatul ambasador pe care Regatului Unit l-a pasat Statelor Unite”, care ”nu este o persoană care să ne ambaleze, un tip foarte stupid”.



El a criticat-o, de asemenea pe Theresa May. ”I-am spus Theresei May cum să încheie un acord, dar ea a făcut-o în felul ei ridicol - incapabilă să reuşească. Un dezastru!”.



El a dat asigurări luni că echipele sale ”nu vor mai avea vreun contact” cu diplomatul britanic, aflat în post în capitala federală americană din ianuarie 2016.



Ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt a denunţat marţi declaraţii ”lipsite de respect şi false” ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la Regatul Unit şi premierul Theresa May.



În telegrame diplomatice divulgate sâmbătă de Mail on Sunday, ambasadorul britanic Kim Darroch îl cataloghează pe Donald Trump drept ”instabil” şi ”incompetent”.