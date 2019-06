Amor după horoscop: Ce vrea la pat fiecare bărbat, în funcţie de zodie

Barbatul Berbec

Preludiu? Cine are timp de asa ceva? Patronat de Marte, zeul Razboiului, barbatul Berbec intra direct in focul actiunii. Iar daca vrei sa-l tii cat mai mult timp langa tine, lauda-l. Nu se mai satura de complimente: cat e de mare, cat e de tare, cat de mult iti place sa fii cu el sunt numai cateva exemple.

Ce-l excita? Poarta-te inocent. Cumpara cateva elemente fine de lenjerie intima si lauda-te cu pozitiile noi pe care le-ai invatat de la el.

Pozitia preferata? N-are una la care tine, insa ii plac toate pozitiile in care el este la conducere.

Barbatul Taur

Domol la exterior, agitat in interior. Patronat de Venus, zeita frumusetii, barbatul Taur iti va oferi nenumarate suprize. Apreciaza mancarurile savuroase si vinul bun. Spre deosebire de Berbec, Taurii iubesc preludiul care poate dura ore.

Ce-l excita? Mancarea servita in pat odata cu... "desertul". Combinatia sex-mancare este irezistibila pentru el.

Pozitia preferata? Dragonul.

Barbatul Gemeni

Patronati de Mercur, mesager al zeilor, Gemenii sunt foarte buni comunicatori. Sunt atrasi de femeile vorbarete. Pentru Gemeni, sexul este si un sport al mintii, nu doar o activitate in plan fizic. Ii plac partidele in locuri atipice (masina, masa, in padure etc.). Cu cat vei fi mai diversificata in propuneri, cu atat va sta mai mult timp langa tine.

Ce-l excita? Sexul pe roluri, jocuri erotice, sexul in trei.

Pozitia preferata? Femeia deasupra invers.

