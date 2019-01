Anamaria Prodan rupe tăcerea despre relaţia cu Dan Alexa. "Aş fi fost un subiect bun de presă să fiu prinsă cu Alexa?"

Anamaria Reghecampf a dezvăluit totul și a vorbit fără perdea despre presupusa relație pe care ar avea-o cu Dan Alexa, scrie gsp.ro. Vedeta susține că între ei nu există nimic și că dacă s-ar fi întâmplat ceva, presa sigur ar fi aflat. După multă vreme în care Anamaria Prodan Reghecampf a ales să nu comenteze prea multe pe baza acestui subiect, acum sexy impresara rupe tăcerea despre relația cu Dan Alexa.

Citeşte şi Anamaria Prodan, atac teribil la adresa lui Mihai Stoica. "Nici nu-l bag în seamă! Eu vorbesc doar cu Gigi Becali"

Şi nici zvonurile şi părerile unora, că eşti sau ai fost cu Alexa, n-au fost adevărate?

Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că Dan a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Alexa, cu Burcă sau cu Dani Coman. Cum divorța unul apăream eu și ei pe lângă mine. Sunt eu femeia fatală, dar nici chiar așa. Să se îndrăgostească toți de mine ca să-și lase familia...

V-a afectat în vreun fel relaţia toate aceste discuţii?

Ce credeţi, sunt cunoscută în România? Aş fi fost un subiect bun de presă să fiu prinsă cu Alexa? Dacă mă vedeam cu el m-ar fi surprins cineva? Se scrie de atâția ani că sunt cu Alexa, dar nimeni niciodată nu ne-a prins cu paparazzi. Pe mine 90 la sută din țară mă urăște! Nu mă prindeau ei cu un bărbat în ani de zile dacă eu eram singură în România și Laur prin Arabia sau prin Emirate? Nu puteau să mă prindă după o săptămână sau o lună? Femeile din România au fost cam toate prinse și date prin ziare, pe mine cine m-a văzut cu alt bărbat? Mamaie! Despre ce vorbim? Cum să am o relație cu Alexa când eu stau în Emirate, în America, în Italia și prin Germania, iar el pe la Călărași cu două antrenamente pe zi? Noi când ne vedeam? O dată la trei luni sau cum?

Dar relaţia ta profesională cu Alexa a fost afectată?

Vi se pare că eu când vorbesc cu Alexa despre fotbal, jucători, transferuri o fac pe ascuns? Vorbim de zece ori mai mult. Reghecampf a ieșit la televizor și-a spus că Alexa e cel mai bun să preia Steaua. A făcut-o de ce? Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu, iar în 46 de ani nu a zis nimeni, niciodată, că a mințit Prodanca. Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: „Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!". Asta sunt eu!