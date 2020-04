Anul Sobolanului, luna Coronavirusului

In acelasi timp, steaua anuala 5 a dezastrelor aflata in Est s-a intalnit in aceeasi locatie cu steaua lunara a dezastrelor, in luna martie, agravand lucrurile. China se afla in Est, in Orient, iar orasul Wuhan este situat nici mai mult, nici mai putin decat in estul Chinei.

Pe langa aceste aspecte negative, din punct de vedere al astrologiei chineze luna martie este luna Iepurelui, iar anul 2020 este an de Sobolan.

Combinatia Sobolan – Iepure mai este numita si dubla penalizare, fiind asociata cu pacaleala, tradare, lipsa de loialitate. Este exact situatia numita ” nici o fapta buna nu ramane nepedepsita”.

In luna martie multi din noi ne-am confruntat cu aceste sentimente; s-a vorbit foarte mult despre manipulare, minciuna, autoritatile au fost acuzate de interese ascunse, s-a discutat despre intoxicare cu gaze, despre extraterestri carora li s-ar fi creat drum liber pentru plimbari nocturne, despre radiatii puternice electromagnetice; cei care isi facusera diferite planuri au vazut cum acestea se naruie: vacante distruse, incertitudine legata de anul scolar si studentesc, amantlacuri intrate in agonie, si cate si mai cate….

Toata lumea s-a simtit pacalita si tradata, indiferent de care parte a baricadei s-a situat.

Statul s-a simtit pacalit, pentru ca medicii care au studiat ani de zile pe banii sai au ” dezertat” cand au dat de greu; medicii s-au simtit tradati, fiind trimisi in linia intai a pandemiei fara echipamente de protectie .

Occidentul s-a pomenit fata in fata cu proprii batrani, cu propria mizerie, cu propriile gunoaie, cu propriile munci grele si prost platite, si fara romanii care indeplineau aceste munci.

Statul roman s-a pomenit cu o adevarata transhumanta a diasporei, care necontribuind cu nimic in ultimii ani la sistemul de sanatate romanesc, s-a intors la vatra cu asteptari, cu drepturi cetatenesti si cu amenintarea pandemica pitita prin trolere.

Cei impinsi sa se intoarca acasa de dorinta de a sarbatori Pastele cu familia s-au pomenit plasati in carantina, departe de familii, in timp ce s-a anuntat ca bisericile vor ramane inchise de Paste.

In timp ce statul a instituit masuri pentru a stopa raspandirea virusului amenintator, minoritatile petrecarete au protestat mai mult sau mai putin pasnic impotriva restrictiilor impuse.

