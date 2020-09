Avocatul lui candidatului PSD la Sectorul 1: Se renumără voturile în 9 secţii. Dan Tudorache, câştigător cu 205 în faţa lui Clotilde

"La această oră la Biroul Electoral Sectorul 1 se întâmplă renumărarea voturilor din noua secţii de votare pentru nu cădeau pe cheia de verificare. Din cele nouă secţii de votare, şapte secţii au diferente semnificative între voturile efective şi ceea ce s-a încarcat in sistem. Suntem in situatia in care votul cetatenilor este denaturat", a anunţat avocatul Mihai Drăgan.

Apărătorul lui Dan Tudorache a mai spus că numaratoarea paralelă a PSD indică faptul că Dan Tudorache este câştigător cu 205 voturi.

"Suntem în situaţia, nu vreau să spun fraudă electorală, suntem în situaţia în care votul exprimat de cetăţeni la urne este denaturat total faţă de ceea ce s-a consemnat", a mai spus avocatul Mihai Drăgan.

Dan Tudorache a solicitat BEC renumărarea voturilor. Clotilde Armand solicită intervenţia procurorilor

REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Dan Tudorache anunță că a solicitat noaptea trecută Biroului Electoral Central renumărarea voturilor la Sectorul 1. Conform rezultatelor parţiale, la alegerilor locale 2020 Clotilde Armand este pe primul loc în cursa pentru Primăria Sectorului 1.

Avocatul Mihai Drăgan, cel care îl reprezintă pe candidatul PSD Daniel Tudorache, a anunţat că a formulat contestaţie şi a cerut renumărarea voturilor la alegerile locale 2020.

"Încă nu avem răspuns la această solicitare. Vreau să spun că am descoperit procese verbale care au fost introduse greşit. De exemplu, în loc de 108 voturi pentru Dan Tudorache au fost introduse 11 voturi, voturi pe care le luase candidatul PMP, iar în dreptul candidatului PMP au fost introduse voturile lui Dan Tudorache - 108", a explicat avocatul Mihai Drăgan, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Poliţia desfăşoară cercetări in rem pentru falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale ca urmare a acuzaţiilor de fraudă la alegerile pentru Primăria Sectorului 1, opt persoane fiind deja audiate după ce luni, un apel la 112 anunţa că un bărbat, candidat al unui partid pentru funcţia de consilier, ar fi fost văzut iesind din clădirea unde a funcţionat un birou electoral al sectorului1, de către mai mulţi reprezentanţi ai altor partide politice, având asupra sa mai multe procese verbale. AEP verifică autenticitatea celor 473 de procese verbale găsite asupra bărbatului.

Clotilde Armand cere reţinerea lui Dan Tudorache: "Câte probe mai vreţi, domnilor procurori?!"

Clotilde Armand, candidatul USR-PLUS-PNL la Primăria Sectorului 1, a cerut procurorilor să-l reţină pe Dan Tudorache, candidatul PSD la Sectorul 1, pentru "fraudă electorală și grup infracțional organizat".

"Fostul primar pesedist trebuie reținut urgent de anchetatori. Vă explic mai jos de ce. Întrebat de jurnaliști cum îşi explică faptul că o persoană, candidată la consiliul Sectorului 1 a fost identificată cu 100 de procese verbale asupra sa în clădire, fostul primar a răspuns: ''Era un curier. Avea dreptul să strângă acele procese verbale de la reprezentanţii PSD din secţie. Nu ştiu dacă erau 100. Cu siguranţă avea mai puţine. S-a dus în acel loc pentru că cineva le strângea şi mergea cu ele la partid.''

Ce ne-a spus Poliția astăzi? ''Asupra unui bărbat, candidat la Consiliul Local din partea PSD, au fost găsite 473 de procese-verbale de la secțiile de votare''. Bon, pentru declarația de mai sus fostul primar trebuie reținut urgent de Poliție.

Faptele.

''Curierul'' a fost prins în fapt ieri de noi exact când defila cu procesele verbale de la sediul BES 1 (aflat la etajul 1 al clădirii din piața Mureș) spre etajul 2 al clădirii. La etajul 2 este o direcție fantomă înființată înainte de alegeri - Direcția de Mediu. Aici a fost sediul PSD de campanie. Plătit din bani publici.

Pe scurt, să înțeleagă toată lumea:

- În aceeași clădire cu BES 1 a funcționat sediul de campanie al primarului. BES 1 este la etajul 1, iar Direcția de Mediu este la etajul 2;

- La Direcția de Mediu (etajul 2) am găsit ieri zeci de procese verbale pe masă;

- ''Curierul'' prins de noi este de fapt este Sorin Cătălin Tomescu - candidat la funcția de consilier din partea PSD;

- ''Curierul'' nu avea la el 100 de procese verbale, avea 473.

Tot ce ați citit mai sus se numește fraudă electorală și grup infracțional organizat și toți cei care au participat trebuie să plătească urgent în fața Justiției.

PS: Câte probe mai vreți, domnilor procurori?!", a scris Clotilde Armand, pe Facebook.