Bărbaţii din Fermă, dezgustaţi de comportamentul fetelor: "Aşa împuţite? Îţi speli chiloţii în oala de la bucătărie? Mi-e scârbă"

La aflarea acestui lucru, băieții au fost dezgustați și au ridicat această problemă de față cu Mihaela Rădulescu: "Mihaela, iartă-mă că intervin! Dar ştiţi ce şoc mare am avut eu astăzi? Şi sunt dispus să fac foamea de azi înainte, nemaiavând încredere în voi. Eu nu mai am încredere în nimeni din Fermă din momentul ăsta.

Am aflat astăzi că noi am fiert lapte şi am făcut ciorbă în oala în care, nu demult, se puneau chiloţi la înmuiat, lenjerie intimă. Aşa împuţite?



Suntem chiar proști și nesimțiți! Mi-e scârbă! Tu iei oala din bucătărie să-ți speli chiloții?", a răbufnit Gabi Toader.

Citeşte şi: Anna Lesko şi George Piştereanu, imagini interzise minorilor: "În noaptea asta m-ai distrus, m-ai violat"

Anna Lesko, declaraţie emoţionantă făcută lui George Piştereanu

Elena Chiriac a fost cea care a decis unul dintre cele mai intense dueluri de la Ferma, între Andrei Stoica şi George Piştereanu, cei care au legat o prietenie strânsă în casă.

”Abia aștept să am un drum mai liber spre sfârșitul competiției”, a spus mezina competiţiei.

”Este o decizie strategică. A copiat stilul lui Gabi”, a fost reacția lui George când a auzit hotărârea colegei de-al trimite la luptă contra bunului său prieten și aliat, Andrei Stoica.

Chiar dacă George a luptat pentru a se întoarce în fermă, Viviana a fost de părere că acesta nu și-a dorit destul: ”Mi se pare că a pierdut timp aiurea. A tras de timp”. Tristețea din arenă s-a resimțit imediat ce Mihaela Rădulescu a anunțat faptul că Piștereanu va pleca acasă.

Andrei a declarat: ”Nu mi-a plăcut să concurez contra lui”, iar Anna Lesko i-a transmis unul dintre cele mai frumoase și emoționante mesaje: ”George, îți mulțumesc pentru toate senzațiile pe care le-am trăit alături de tine”.