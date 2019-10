Articol publicat in: Societate

Bătaie între părinţi, pe scările Tribunalului. Doi soţi şi-au disputat violent custodia copilului VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O mamă s-a bătut cu fostul soţ ca să-şi ia acasă băiatul în vârstă de 8 ani, care nu vrea să plece de lângă tată. Femeia este disperată. Ea spune că are o decizie definitivă de custodie asupra fiului ei, dar de 3 ani nu îl poate lua acasă. Scenele halucinante s-au petrecut în plină stradă, chiar în faţa tribunalului din Satu Mare. Pe imagini se vede cum doi părinţi se bat la propriu pe custodia copilului lor. Cei doi au divorţat, iar femeia a câştigat dreptul exclusiv asupra copilului, însă tatăl nu vrea să-l lase pe micuţ să plece la mama lui. Disperată, femeia a încercat să-l ia pe băieţel cu forţa, însă totul s-a transformat într-un adevărat scandal şi a fost nevoie de intervenţia polişiştilor pentru ca spiritele să se calmeze. Scenele violente între cei doi părinţi, în clipul video de mai jos: loading...

