BOMBĂ în cazul Caracal. Adevărul a ieşit la iveală: Unul dintre fiii lui Gheorghe Dincă, acuzat de viol

"Menţionez o informaţie pe care organele de anchetă nu au analizat-o. În mod cert, am de foarte mult timp informaţia şi acum recent am mai verificat-o încă o dată. Unul dintre fiii lui Dincă a fost acuzat de viol, dosarul nu a mers în instanţă. Deci asta în mod cert, îmi asum, se poate verifica. Ce v-am spus este real, se poate verifica", a declarat Remus Rădoi la România TV.

Informaţia a fost susţinută şi de vecinii lui Gheorghe Dincă.

"Fiul lui Dincă, Dan, a participat la un viol în grup. A fost cu mai mulţi băieţi, au dus fata undeva pe câmp şi şi-au bătut joc de ea. Noi am auzit povestea, dar părinţii nu au vrut să povestească nimic, erau foarte secretoşi. Chiar am întrebat-o pe doamna Dincă dacă e adevărat ce se aude, dar n-a stat de vorbă cu mine, mi-a zis că sunt prostii, că băiatul ei n-a făcut nimic, ceilalţi au violat. Am auzit că fata a fost convinsă să-şi retragă plângerea. Tatăl a rezolvat problema cu prietenii poliţişti. Pe vremea aia la Dincă veneau mulţi poliţişti, le repara maşinile", a declarat o vecină de-ale lui Gheorghe Dincă.

"A fost mai demult povestea asta cu violul. Fiu-său a violat o fată, dar a scăpat. Nu ştiu cum, ce pile avea taică-său. Că nu ne spunea. Ne zicea să ne vedem de treabă. El l-a scăpat pe Dan atunci. Era disperat să rezolve problema", a spus Victor Mieilă, un apropiat al criminalului de la Caracal.

Şeful DIICOT, Felix Bănilă, declara că soția lui Gheorghe Dincă, Elena, este cercetată pentru complicitate la omor. Începerea urmăririi penale pentru această nouă acuzație a fost demarată pe 23 august, în urma plângerii familiei Luizei Melencu.

