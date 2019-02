Ce se întâmplă dacă o femeie ia VIAGRA. Răspunsul te va şoca

Viagra, numele cunoscut de toti pentru sildenafil, este prescrisa barbatilor care nu pot avea sau nu pot mentine o erectie atunci cand vor sa aiba contact sexual, scrie huff.ro.

Celebra pastila albastra este unul dintre cele mai cunoscute si mai utilizate medicamente din lume pentru tratarea disfunctiilor erectile.

Citeşte şi Viagra din plante? Află ce trebuie să ştii despre acest remediu

Si pentru ca a fost demonstrata eficianta sa asupra barbatilor, oamenii de stiinta de la Universitatea din California au vrut sa vada daca Viagra are vreun efect si asupra femeilor cu o tulburare sexuala aflate la menopauza.

In mod uimitor, cercetatorii au descoperit ca pilula magica ajuta femeile, chiar in mai multe moduri. De exemplu, cele care au participat la studiu au declarat ca senzatiile la nivelul organelor genitale, precum si gradul de satisfacere in timpul actului sexual au crescut in egala masura.

Totusi doamnele au prezentat si cateva efecte secundare (minore ce-i drept) printre care dureri de cap, diaree sau ameteala.

De la studiul respectiv nu au mai fost facute si alte cercetari in domeniu pentru a examina in amanunt efectele pastilelor Viagra la femei. cert este ca din iunie 2015, aceste pilule magice nu au fost aprobate spre a fi administrate reprezentantelor sexului frumos. Drept urmare, daca esti femeie si ai probleme legate de activitatea sexuala, consulta un doctor.