Ce si cum sa faci ca sa ai parte de un preludiu cat mai fierbinte

1.Tehnicile sarutului

Sunt foarte importante si cresc considerabil excitatia. Incepi prin a lasa urme, cu limba, pe buzele iubitului si in jurul lor, abia atingandu-le. Apoi incearca sa introduci doar varful limbii intre buzele lui. Atinge-ti buzele abia simtit de ale lui. Si poti incerca si cuburi de gheata: ia un cub de gheata in gura, tine-l intre dinti si buze si trece-l pe suprafata corpului lui.

2. Masaj magic

Cand ii faci sex oral, foloseste-ti degetele pentru a-i masa usor zona dintre rect si testicule. O zona puternic inervata care, o data stimulata, il va excita enorm.

3. Presiune orala

Cand ii faci sex oral, cand penisul se afla in gura ta, din cand in cand poti inghiti usor, iar astfel el va simti o presiune uimitor de placuta in zona santului balanopreputial.

4. Stimularea cu mana

Cuprinde-i penisul in mana, cu degetul mare pe o parte si celelalte degete situate pe cealalta parte. Cand misti mana in sus si in jos, in acelasi timp rasuceste-o, exact in directia acelor de ceasornic.

