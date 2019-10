Cele mai bune locuri pentru o partidă spontană

Asigura-te ca va distrati, sunteti in siguranta si, mai ales, ca va impliniti nevoile.

1. In masina

Nu este cea mai buna idee sa faci dragoste in timp ce conduci: in primul rand este periculos si in al doilea rand incalci legea. Asa ca alege un loc retras in care sa parchezi automobilul.

2. Lift

Senzatia poate fi adevarat fierbinte. Sentimentul ca te afli intr-o camera privata dar care se misca poate fi de neuitat. Ai grija insa sa alegi o cladire in care nu sunt prea multi oameni.

3. Toaleta publica

Aproape oricine isi doreste sa faca amor intr-o toaleta. Vezi sa fie una curata, la un restaurant, la un club, sau chiar in baia unui prieten care a dat o petrecere.

4. La nunta

Chiar daca pare un cliseu, nunta este cel mai excitant lucru pentru o femeie. Exista openbar, dans si sansa ca iubita ta pur si simplu sa fie stralucitoare.

5. Camera de hotel

Uneori este nevoie de o schimbare si sa inchiriezi o camera la hotel pentru o noapte. In plus, nu trebuie sa va faceti griji pentru dezordine – de asta exista room service. Bonus: a doua zi puteti servi micul dejun in pat.

