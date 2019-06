Cele mai noi reguli pentru un orgasm ravăşitor

Iata ce spune sexologul Emily Morse despre cele mai noi reguli pentru un orgasm ravasitor.

1. Implementeaza regula 12 pana la 36 minute

Barbatii au nevoie, in medie, de 6-8 minute pentru a ajunge la climax. In cazul femeilor este normal sa atinga orgasmul intre 20 si 40 de minute. Cu alte cuvinte, diferenta dintre barbati si femei este de 12 – 36 minute. Acopera aceasta diferenta cu un preludiu.

2. Preludiul ar trebui sa inceapa in afara dormitorului

„Preludiul nu este o sugestie, ci o necesitate", spune Morse. Si nu este vorba doar despre partida de sex in sine. Mesajele erotice, complimentele si masajele pot incepe excitarea sunt doar inceputul pentru alte activitati mai explicite.

3. Depinde de tine sa dureze mai mult

Invata metoda start-stop, incearca exercitiile kegel si daca orice altceva da gres mergi la terapie. Nu uita, nu vei obtine rezultate peste noapte. „Pentru multi barbati este ca mersul la sala. Trebuie sa continui sa te duci. Trebuie sa continui sa exersezi pentru a putea rezista mai mult in pat", subliniaza Morse.

4. Foloseste lubrifiantul

Oamenii percep folosirea lubrifiantului ca si cum ar utiliza o carja sau un baston. Adica, este un lucru care previne durerea ori ajuta femeile care nu sunt suficient de umezite. In realitatea toata lumea poate beneficia in urma folosirii lubrifiantului, sustine Morse. „Ma gandesc la el ca un echipament ce nu trebuie sa lipseasca din arsenalul tau si sa fie utilizat in timpul sexului", a mai adaugat Morse.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.