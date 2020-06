Cetăţenii din Iaşi au luat cu asalt Judecătoria. Oamenii au contestat amenzile date în starea de urgenţă - VIDEO

Ieri a fost ultima zi în care sancțiunile ar fi putut fi contestate, astfel că ieşenii nu au vrut să rateze această ocazie şi au depus în număr cât mai mare plângeri la Judecătorie.

Cei mai mulți dintre cei care au stat ieri la coadă au primit amenzi în cursul lunii aprilie 2020, în plină stare de urgență. Sancțiunile primite de către ieșenii care au contestat ieri procesele-verbale de contravenție au variat între 2.000 și 10.000 de lei.

"Nu am de unde să plătesc 2.000 de lei. Eu sunt de la țară, de unde să scot banii ăștia?!", a declarat ieri Constantin Radu (65 de ani), unul dintre contestatari, potrivit bzi.ro.

Amenzile au fost primite, în general, de persoane trecute de vârsta de 65 de ani. Unul dintre cei sancționați de polițiști este și Constantin Radu, din comuna Scânteia. Bărbatul în vârstă de 65 de ani a adăugat că, în ziua respectivă, a fost nevoit să vină în Iași, astfel că a urcat în singurul tren care îl putea aduce în oraș.

"Am venit aici ca să contest o amendă primită de la polițiști pe data de 10 aprilie. Am fost amendat cu 2.000 de lei. Pe acolo trece un singur tren, la ora 8:00. M-am urcat în el și am coborât în Gară, în Iași. Pe peron, mă așteptau, m-au luat la întrebări și mi-au dat amenda. Eu am fost nevoit să vin în Iași, pentru a-mi putea plăti datoria către bancă, am o rată de achitat. În plus, trebuia să vin să îi iau medicamente soției mele, care este bolnavă de inimă și trebuie să își ia rețeta lunar", a adăugat Constantin Radu.

Bărbatul a relatat că, deși știa că nu ar fi trebuit să circule decât într-un anumit interval orar în perioada respectivă, el a fost nevoit să se deplaseze în afara acelui interval.

Amenzile au ajuns, în unele situații, și la sume mult mai consistente. Un tânăr din județul Iași a declarat ieri că a fost sancționat cu 8.000 de lei în plină stare de urgență.

"Eu am primit o amendă de 8.000 de lei, tot în luna aprilie, din cauza stării de urgență. Polițistul mi-am spus că îmi dă amenda pentru că nu aveam declarație din aceea, pe proprie răspundere", a declarat tânărul în vârstă de 21 de ani.

Prevederile Ordonanței Militare prin care a fost restricționată circulația persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani în exteriorul locuinței arătau că "este permisă și în afara intervalului orar 11:00 – 13:00, dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală. Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute se prezintă o declarație pe propria raspundere completată în prealabil". Totuși, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale amenzile aplicate în plină stare de urgență.