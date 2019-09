Clipe dramatice pentru o femeie din Iaşi: a fost ameninţată cu un cuţit în plină stradă, apoi violată

O femeie, de 63 de ani, din localitatea Holboca, Iași, a fost acostată pe stradă, de un tânăr în vârstă de 35 de ani. Sub amenințarea cutițului, femeia a fost forțată să meargă pe un teren viran, unde a fost violată. Ulterior, aceasta a cerut ajutor poliție, iar oamenii legii au reușit să pună mâna pe agresor. Acesta este Petru Chelaru și este din localitatea Holboca.

"Politistii ieseni au identificat un barbat, banuit de comiterea infractiunii de viol.// Acesta a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in dimineata zilei 12 septembrie a.c., o femeie de 63 de ani, din comuna Holboca, in timp ce se deplasa catre domiciliul ei, pe raza municipiul Iasi, ar fi fost agresata sexual de o persoana de sex masculin, a carei identitate nu o cunostea. Politistii deplasati la fata locului, in urma verificarilor efectuate, au identificat un barbat de 35 de ani, din comuna Holboca, banuit de comiterea faptei. In baza probatoriului administrat in cauza, ieri, barbatul a fost retinut de politisti, pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, fiind introdus in Arestul I.P.J. Iasi, urmand a fi prezentat cu propuneri legale Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi si Judecatoriei Iasi", sustin reprezentantii IPJ Iasi, potrivit bzi.ro.