Comportamentul lui Andrei Stoica, criticat de psihologi, actori şi sportivi. Elena Chiriac, susţinută de marii campioni ai României

Conform termenilor de specialitate, denumită şi @abuz emoţional", violenţa psihologică este folosită pentru a manipula şi controla. Efectul este cumulativ în timp, cu consecinţe grave pe termen lung pentru victimă. Violenţa psihologică/psihică (include violenţa emoţională şi cea verbală): insulte, jigniri (referitoare la aspectul fizic, la capacităţile intelectuale sau la îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are victima în cadrul – aici Ferma Vedetelor), ameninţări, intimidare, şantaj emoţional, inducerea fricii, presiune continuă, teroare, privare de alimente sau de somn, discreditare în faţa celorlalţi.

E deja binecunoscut faptul că Elena Chiriac este medaliată la competițiile interne și internaționale la taekowondo WTF, că a apărut în numeroase reclame, că este actriță și fotomodel, că apare regulat la TV și în presa centrală sau că este prezentatoare de Gale sportive.

Având în vedere faptul că a câștigat deja două dueluri la Fermă, Elena Chiriac a devenit deja favorita marilor sportivi prin autenticitatea, îndrăzneala, controlul emoțiilor, tenacitatea, inteligența sau personalitatea de care a dat dovadă printre concurenți.

"Am cunoscut-o pe Elena în mai multe ipostaze, pe scenă ca prezentatoare a Galei Trofeelor din sport și pe teren, la Press Cup la tenis (Elena are blogul elennaq.com). Este o fetiță dulce, foarte inteligentă, deosebit de frumoasă, extrem de educată și cu multă personalitate. O urmăresc cu drag acum la Fermă și îi țin pumnii să ajungă prima, cum a făcut mereu în sportul de performanță, la taekwondo sau în celelalte domenii", a spus medaliata olimpică și mondială Alina Dumitru.

Campionul olimpic și mondial la gimnastică Marian Drăgulescu a cunoscut-o pe Elena mai întâi când a fost premiată la gala sportului, apoi ca prezentatoare la două ediții a Trofeelor din sport> "În primul rând o susțin că e sportivă olimpică de performanță de-a noastră și apoi că este un copil talentat, ambițios și educat. Îi țin pumnii să ajungă cât mai departe".

"Din ce am văzut până acum, Elena are toate calitățile să câștige și competiția Ferma Vedetelor. Pe lângă că e actriță, frumoasă, inteligentă – studentă în Londra, are multă personalitate și autocontrol. Iar faptul că stă excelent cu latura mentală, e deja preferata mea la Fermă", spune fostul nr. 26 ATP, Victor Hănescu.

La rândul lui, Helmut Duckadam, eroul de la Sevilla, spune că o susține pe Elena și că o vede printre favoriți la câștigarea reality-show-ului Ferma Vedetelor. Iar Iosif Rotariu, care a cunoscut-o pe Elena la acțiunile caritabile pentru Kassandra, spune că îi urmărește cu drag prestația la Fermă și îi ține pumnii să ajungă cât mai departe.

Campionul mondial la înot în ape înghețate, multiplu medaliat la competițiile internaționale la înot în ape libere, o știe pe Elena de la gală și de la sală la Alexandreea, unde se antrenează împreună. "Din ce am am văzut până acum, după duelurile câștigate și modul exceptional cum se comportă acolo, a arătat deja că are toate calitățile să devină fermiera șefă".

Însă comportamentul lui Andrei Stoica față de Elena Chiriac de la Ferma Vedetelor se înscrie în toate tipurile de abuz emoțional enumerate mai sus. Mai întîi încearcă să îi interzică Elenei să vorbească, pe motiv că ea are doar 18 ani. Văzând că Elena nu cedează, ea demonstrând personalitate, demnitate, curaj și inteligență, Stoica încearcă să aplice tactica intimidării. Astfel, ajunge aproape să cerșească să fie respectat, pe motiv că el este mai în vârstă. Văzând că nu reușește nici cu acest tertip, trece la arsenalul cu şantaj emoţional, inducerea fricii, presiune continuă, teroare, privare de alimente sau de somn (aici prin rolul de Fermier Șef) sau discreditare în faţa celorlalţi. Toate acestea ar fi în regulă pentru un reality show, însă amenințarea făcută de Andrei Stoica la adresa Elenei "ți-aș smulge părul din cap de nu am fi la Fermă" este foarte gravă.

Legat de acest incident prezentatorul TV Vali Bărbulescu în emisiunea "La Ferma. În Plus", îi ia apărarea Elenei: "Elena mi se pare o lecție de tupeu corect. De genul , am 18 ani, am viața în față, lasă vrăjeala. E o diferență între generații, care va fi vizbilă la genul acesta de show. Cumva noi ăștia, de mai în vârstă să zicem, avem chestia asta de bun simț, la modul că ăla dacă e mai mare, îl respect. Aștia mici nu o au. Chestia de putere și frumusețe la Elena vine la pachet cu sensibilitatea și vulnerabilitatea".

La fel și câteva concurente de la Fermă îi iau apărarea Elenei, printre care și Anisia Gafton, în cadrul aceleiași emisiuni: "Elena e foarte tare. E un exemplu de atitudine cum a putut să facă față între 4 malaci. Dar și în rest. Nu credeam că Elena poate să plângă. Are suflet de vioară".

Lumea sportului a fost pur și simplu revoltată de comportamentul lui Andrei Stoica din cadrul acestui reality show, apreciind la unison că acest tip de manifestare nu poate reprezenta un campion mondial.

Prima reacție vine din disciplinele olimpice, prin președintele Federației de Taekwondo WTF, Constantin Apostol: "Taekwondo-ul este o cale a drumului către tine, de redescoperire a valorilor controlului emoțiilor, autenticității și sinceritătii, a frumuseții trupului și sufletului. Taekwondo, care este bazat pe gândirea milenară asiatică, a fost înglobat în programele regulate de studiu ale gimnaziilor, liceelor si universitatilor, de asemenea făcând parte si din antrenamentele forțelor armate din foarte multe state. Acest tip de comportament al lui Andrei Stoica de la Fermă nu face cinste unui sportiv, da ce să mai zic unui campion mondial. Mai multe nu comentez din respect pentru diciplina sportivă unde el a activat".

Apoi forurile internaționale ale artelor marțiale iau atitudine prin Frederico Tavares Tchabas, Directorul Departamentului WADO Karate, recunoscut pentru modul cum a crescut și lansat în viață prin sport generații întregi de tineri: "Artele marțiale te modelează pentru viață, cum să-ți controlezi emoțiile și te învață să eviți să folosești violența fizică sau psihică. Nu este deloc în regulă ca Andrei Stoica să amenințe că îi smulge părul din cap unei concurente de la Fermă, la rândul ei sportivă de performanță".

Cunoscutul psiholog Radu Leca spune: "Agresivitatea. Ce o declanșează? Un sunet. Un cuvânt. O atitudine! Ce anume o menține? Un tip anume de răspuns. Cum se manifestă? Prin amenintări și încercări repetate de dominare. Sportivul este văzut drept etalon de comportament și atitudine pentru societate. Modelul perfect echilibrat, bun de urmat, pentru copiii și adolescenții ce frecventează un sport. Modelul căutat si visat de părinți. În urmă cu câteva săptămâni a început la Pro TV un show cu format nou Ferma "Orășeni vs. Săteni". Scenariul este mult îmbunătățit față de ultima încercare de emisiune. Concurenții sunt minunați. În toată această mare de bine și pozitiv, a apărut din senin un conflict între două generații de sportivi. Andrei Stoica (33 ani), fost campion de wushu și Elena Chiriac (18 ani), campioană națională la taekwondo WTF. Conflictul celor doi generează doar întrebări, ce încă nu au primit răspuns. Ce s-a văzut 'acasă', pe 'sticlă', din conflictul celor doi sportivi? Agresivitate. Împunsături. Încercare repetată de dominare. Impunerea respectului. Cedare nervoasă. Frustrare multă. Emoții puternice. Există câteva întrebări la care campionul mondial Andrei Stoica trebuie să răspundă, strict ca să poată înțelege ce se întâmplă cu el: De ce s-a lăsat enervat de o tânără sportivă de 18 ani? De ce nu a putut să domine emoțional si cognitiv o tânără de 18 ani? De ce a cedat nervos in fața unei tinere sportive de 18 ani? Cum de a permis "nervilor" să îl copleșească? Fiind vorba de două generații diferite de sportivi, cu pregătiri psihologice total diferite, din punctul meu umil de vedere, campionul Andrei Stoica trebuia să domine net orice tentativă de conflict. Acest lucru nu s-a întâmplat. Motivele le aflăm în curând. Din păcate traumele psihologice apărute, vor fi foarte greu de gestionat".