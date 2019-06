Congres extraordinar PSD. Cine îi va urma lui Liviu Dragnea la şefia partidului. Lista candidaţilor

PSD îşi alege astăzi, în congresul extraordinar care începe la ora 11.00, la Sala Palatului, primele trei funcţii de conducere a partidului - preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general. Alegerile se vor defăşura pe buletine, dar într-un singur tur, astfel că primul clasat câştigă automat competiţia.

Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat vineri candidaturile la funcţiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfăşurare a congresului şi modificările la statut.

Candidați preşedinte PSD

Viorica Dăncilă

Ecaterina Andronescu

Şerban Nicolae

Liviu Pleşoianu

Alți doi candidați au fost respinși, pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate: Ilie Rotaru şi Cătălin Stochiţă.





Candidați preşedinte executiv PSD

Daniel Suciu

Daniel Florea

Sorin Bota

Eugen Teodorovici şi-a retras candidatura vineri.

Candidați secretar general PSD

Mihai Fifor

Codrin Ştefănescu

Gabriel Petrea

Rodica Nassar

Felix Stroe

Marius Dunca s-a retras vineri.

"Am stabilit modul de desfăşurare a congresului, modificările pe care le vom face în statut şi am validat candidaturile pe cele trei funcţii care vor fi votate mâine în cadrul congresului", a precizat Viorica Dăncilă, la finalul ședinței CExN de vineri.

Pentru fiecare funcție se va vota într-un singur tur.

"Atunci când am susţinut în Guvern că preşedinţii consiliilor judeţene trebuie aleşi nominal într-un singur tur, pentru că reprezintă votul cetăţenilor, cum susţin de asemenea ca primarii să fie aleşi într-un singur tur, cred că pe aceeaşi logică am mers şi în cadrul congresului. Cel care are voturile cele mai mari este cel care câştigă, pentru că nu aş vrea ca o funcţie politică, ca şi o funcţie în administraţie, să fie obiectul înţelegerii ulterioare şi să exprime încrederea pe care delegaţii în această situaţie o acordă unei persoane sau alta", a mai spus vineri Viorica Dăncilă.

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat că susţine candidatura premierului Viorica Dăncilă pentru funcţia de preşedinte al partidului, la fel şi delegaţii din Vrancea care vor participa la congres. Oprişan spune că nu vizează nicio funcţie în partid sau în Guvern, iar PSD ”trebuie să termine cu această stare de provizorat”.

Oprişan consideră că Viorica Dăncilă s-a eliberat de acordul pe care îl avea cu fostul preşedinte al partidului, Liviu Dragnea, care o teroriza.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că va susţine candidatura premierului Viorica Dăncilă la funcţia de preşedinte al partidului.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că ”PSD Arad s-a decis să meargă pe mâna premierului”, exprimând susţinerea filialei pentru candidatura Vioricăi Dancilă la funcţia de preşedinte al PSD.

Paul Stănescu a declarat că va participa la congres, dar nu va vota pentru niciuna dintre funcţii. Stănescu a refuzat să-şi explice decizia, dar a spus că, în democraţie, un vot majoritar trebuie pus în aplicare.

Congresul extraordinar al PSD are loc la Sala Palatului şi începe la ora 11,00.