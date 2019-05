Corina Bud, imagine incendiară! Vedeta a lăsat un sân dezgolit FOTO

Corina Bud se pozează fără sutien, confirmând astfel că nu este una dintre vedetele care ar apela vreodată la bisturiul medicului estetician. Cântăreața a apărut într-o nouă ipostază provocatoare, care i-a lăsat pe fanii ei cu gura căscată. În cea mai recentă fotografie publicată pe contul ei de Instagram, artista s-a pozat din nou topless.

"Am mai spus şi o repet răspicat, sunt foarte asumată în ceea ce spun. Îmi plac foarte mult sânii mei mici, nu îmi doresc sâni mari, nu îmi doresc silicoane. I-am avut mari după ce am născut şi am alăptat, dar nu mă simţeam bine, mă simţeam îngrozitor. Cred că dacă Dumnezeu te lasă într-un fel, ştie el de ce. Nu cred că nişte silicoane ne aduc fericirea, iar dacă aş avea sânii mari nu aş mai putea purta acele ţinute", declara Corina Bud.

