CORONAVIRUS. O mamă nu poate fi alături de fiul ei bolnav pentru că fratele lui este infectat cu COVID-19

Victoria Morrison, 30 de ani, este devastată că nu poate să-și petreacă ziua Mamei cu Kyle, fiul ei în vârstă de opt ani, și trebuie să rămână în izolare. Celălalt fiu al său, Tyler, în vârstă de doi ani, a prezentat simptome precum o temperatură în continuă creștere și tuse săptămâna trecută, ceea ce a determinat-o să contacteze medicii.

Profesioniștii din NHS l-au diagnosticat la telefon pe Tyler și i-au spus Victoriei să se izoleze cu el timp de două săptămâni la domiciliul lor din Cheshunt, Hertfordshire. Acestora l-i s-a spus să stea departe de Kyle, care a fost diagnosticat în septembrie anul trecut cu o formă rară de cancer, este extrem de vulnerabil la coronavirus.

În timp ce Tyler se luptă cu boala sa alături de Victoria, Kyle a plecat să rămână cu bunica sa, astfel că băiatul despre care medicii au spus că are doar un an de trăit, va petrece Ziua Mamei departe de mama sa.

"Mă întristează acest lucru pentru că aceasta ar putea fi ultima mea yi a Mamei cu Kyle și gândul acesta îmi frânge inima", a declarat mama pentru o publicaţie locală.

Pe 11 septembrie anul acesta, Victoria Morrison și-a dus fiul, Kyle, la Școala primară Andrew Lanes din Cheshunt, Hertfordshire. Câteva ore mai târziu, a primit un apel de la un membru al personalului în care a spus că trebuie să vină să-l ia. Când Victoria a venit, cinci minute mai târziu, a știut imediat că ceva nu era în regulă. "El a avut un accident vascular cerebral", a explicat mama.

"Partea dreaptă a feței îi căzuse. Ochiul și colțul gurii cădeau. Era într-adevăr vizibil", a adăugat aceasta.

Băieţelul era convins că este bine, dar medicii de la Spitalul Lister de lângă Stevenage nu au fost de acord cu diagnosticul lui Kyle și l-au determinat să rămână peste noapte. A doua zi dimineață a fost trecut printr-un scaner RMN și după-amiază au fost gata rezultatele.

"Am fost chemată în cameră și am primit vestea că are o tumoare", a explicat Victoria. "Am fost destul de contondentă. Știam că va fi un accident vascular cerebral, o tumoră cerebrală sau sânge pe creier".

Kyle și Victoria au fost duşi la Spitalul Addenbrooke din Cambridge, unde medicii au efectuat alte teste. Ceea ce au descoperit a transformat o zi traumatizantă într-una devastatoare pentru familia Morrison. Kyle avea o tumoră intrinsecă difuză a gliomului pontin (DIPG).

În timp ce bolnavii de tumori cerebrale din Marea Britanie nu au un prognostic mare - doar 15% trăiesc la cinci ani după diagnostic - în mod semnificativ mai puțin de unul din 100 dintre suferinzii DIPG supraviețuiesc timp de cinci ani. Majoritatea copiilor mor în decurs de una până la patru luni.

Până acum Kyle a trăit cu tumora în ultimele șase luni și se descurcă surprinzător de bine. "Este absolut fantastic. Mă așteptam să coboare destul de repede, dar el se îmbunătățește", a declarat Victoria.

"În ianuarie a avut RMN, iar medicii au spus că tumora s-a micșorat. Nimeni nu poate să-mi spună care este speranța lui de viață acum. Unii au spus de la 8 la 12 luni. Am un sentiment în interiorul meu, va ajunge la 12 luni", a spus aceasta.

Înainte de a se izola, Victoria s-a asigurat că Kyle s-a distrat cât în excursii la grădina zoologică și la zona sa de joacă locală. În timpul liber, ea a condus o campanie de strângere de fonduri de 350.000 de lire sterline pentru un tratament experimental în Seattle.