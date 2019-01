Cum le place femeilor cel mai mult să facă sex

1. Ea deasupra

Este una dintre pozitiile preferate ale femeilor, fiindca acolo se simt, practic, reginele lumii, detin controlul si traiesc placerea din plin. In plus, iti ofera un spectacol senzational. Si daca vrei s-o ajuti si sa-i usurezi “munca”, pune-i mana pe solduri si ajut-o sa si le miste in ritmul dorit. Daca totusi sesizezi un disconfort, cauzele ar putea fi doua: ori se simte supraexpusa in aceasta pozitie, ori picioarele ei sunt in disconfort. In primul caz, o poti lasa deasupra, dar cu spatele la tine, in al doilea caz, va puteti muta pe o canapea, loc in care ar avea mai mult confort si s-ar putea ajuta mai mult de muschii picioarelor, pentru un plus de relaxare, dar si de forta. Se poate sprijini si tine de spatarul canapelei, ceea ce va fi un real ajutor pentru efortul fizic depus.

Si daca iti doresti sa-i oferi un orgasm devastator, joaca-te in tot acest timp cu sanii ei sau in ritmul miscarilor tine-o de talie.

2. Pozitia misionarului

Pana la urma, cea mai confortabila pozitie pentru femei ramane pozitia misionarului. Dar clasica pozitie nu exclude catusi de putin orgasmele devastatoare pe care le puteti trai facand sex asa. Motivul pentru care femeile vor iubi mereu aceasta pozitie este relaxarea totala de care ele au parte, fara sa fie nevoie de nici o gimnastica. Profita din plin si arata-i de ce esti in stare. Femeilor le place sa fie dominate in dormitor, asa ca vor aprecia si pozitia, si situatia. Un mare plus al acestei pozitii poate fi adus de conversatiile deocheate pe care le poti purta cu ea, avand usor acces fix la urechea ei.

3. Sta la erectie

Pozitia vorbeste de la sine: femeia se va aseza pe o suprafata oarecare, cu talia la nivelul erectiei tale. Astfel, fiind total la dispozitia ta, sau, mai bine zis, a erectiei tale, o poti penetra adanc si te poti juca cu ea cat vrei. Ea isi va putea astfel incolaci picioarele in jurul taliei tale, pentru o stransoare mai mare intre voi. Iar pentru aceasta pozitie puteti incerca blatul din bucatarie, masina de spalat sau o masa. Va fi senzational.

