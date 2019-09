Cum sa faci sa fii cea mai buna iubita pe care a avut-o vreodata

Site-ul Sofeminine.co.uk ofera cele mai bune ponturi ca sa fii cea mai buna iubita la pat pe care a avut-o vreodata in viata lui.

1. Sexul spectaculos incepe intotdeauna in afara dormitorului

Daca vrei ca actiunea din dormitor sa fie la superlativ, trebuie sa incepi s-o creezi inca din timpul zilei. Unii o numesc tehnica "preludiu la preludiu". Intretine suspansul dintre voi si trimite-i tot felul de mesaje menite sa-l starneasca si excite, organizeaza o cina pe care sa n-o uite niciodata, fa-i un masaj cu uleiul lui preferat, in fine, construieste intreaga piramida al carei varf sa duca catre partida de sex pe care el sa n-o uite niciodata.

2. Experimenteaza!

Daca vrei sa nu te uite si sa te aseze in topul celor mai tari iubite pe care le-a avut vreodata, trebuie sa experimentezi mereu, sa nu-ti fie teama sa incerci orice iti trece si ii trece prin cap. Nu spune nimeni ca trebuie sa treci direct la bice si catuse, decat daca iti doresti neaparat, dar aici importanta e atitudinea si comunicarea dintre voi, Incepi prin a-l lega la ochi si eventual folositi impreuna o jucarie sexuala.

3. Foloseste lubrifiant

Cand e vorba despre sex, umezeala si senzatia de alunecare sunt foarte importante. Foloseste un lubrifiant de foarte buna calitate si nu-ti fie niciodata teama ca ai pus prea mult.

